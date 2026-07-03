どっちもケンタ！レッドホット＆グリーンホット辛いの2種がくる、やったー！

ケンタッキーフライドチキンは7月8日から、「レッドホットチキン」と「グリーンホットウィング」を数量限定で販売します。

夏の定番「レッドホットチキン」が今年も！

「グリーンホットチキン」が手羽元仕様で復活！

今年は夏の定番「レッドホットチキン」に加え、2022年に登場した「グリーンホットチキン」を手羽元仕様にリニューアルした「グリーンホットウィング」が復活します。

▲レッドホットチキン 340円

レッドペッパー、ホワイトペッパー、ハバネロを組み合わせた辛口チキンです。刺激的な辛さと鶏肉本来の旨みを楽しめる商品としています。

▲グリーンホットウィング 280円

手羽元を使用した辛口チキンです。ハラペーニョの風味と辛さにガーリックの旨みを加え、カリッとした衣とともに楽しめる商品としています。

「食べ比べセット」など各種セットメニューが用意されています。

・食べくらべセット 990円 〔レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)〕

・食べくらべ4ピースパック 1590円 〔レッドホットチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種〕

・食べくらべ6ピースパック 2490円 〔レッドホットチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種〕

・レッドホット満喫パック 2320円 〔レッドホットチキン6ピース、選べるサイド1種〕

・2種のホットセット 940円 〔レッドホットチキン2ピース、グリーンホットウィング4ピース、選べるサイド1種〕

・2種のホットパック 1990円 〔レッドホットチキン2ピース、グリーンホットウィング4ピース、選べるサイド1種〕

クーポン付き ケンタ味のポテトチップスも

また、カルビーとのコラボ商品として「ポテトチップス KFC レッドホットチキン味」と「ポテトチップス KFC グリーンホットウィング味」を7月6日から全国のコンビニエンスストアで期間限定販売します。

▲「ポテトチップス KFC レッドホットチキン味」「ポテトチップス KFC グリーンホットウィング味」

想定価格210円前後

パッケージにはKFC店舗で対象商品を30円引きで購入できるクーポン券が付きます。

復活の「グリーンホット」と食べ比べが熱い

今年のKFCは、定番の「レッドホットチキン」に加えて「グリーンホットウィング」が登場。それぞれ異なる辛さを食べ比べられるのが楽しみです。

チキンだけでなく、カルビーとのコラボポテトチップスも登場するので、店舗でもコンビニでも夏限定の味を楽しめそうです。



辛いもの好きはケンタに集合！

※価格は税込み表記です。