うっひゃー！ケンタの「レッドホットチキン」始まった！今年も辛うま

ケンタの夏、レッドホットチキンが今年も始まります。

夏の定番「レッドホットチキン」が今年も！

7月8日スタート

「レッドホットチキン」はケンタッキーフライドチキンの夏の定番チキンメニュー。今年も、7月8日から販売開始します。

▲レッドホットチキン 単品340円

レッドペッパー、ホワイトペッパー、ハバネロを組み合わせた辛口チキンです。刺激的な辛さと鶏肉本来の旨みを楽しめる商品とだしています。

「グリーンホットチキン」も登場

また、2022年に発売された「グリーンホットチキン」を手羽元仕様にリニューアルした「グリーンホットウィング」が登場します。

▲グリーンホットウィング 単品280円

手羽元を使用した辛口チキンです。ハラペーニョの風味と辛さにガーリックの旨みを加え、カリッとした衣とともに楽しめる商品としています。

「食べ比べセット」など各種セットメニューが用意されていますよ。

今年は2つの「辛い」チキン

今夏は「レッドホットチキン」と「グリーンホットウィング」の辛いチキン2本だて。いずれも数量限定商品です。暑い日ほど、刺激的な味を試したくなりますね！

※価格は税込み表記です。