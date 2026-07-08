うっひゃー！ケンタの「レッドホットチキン」始まった！今年も辛うま

ケンタの夏、レッドホットチキンが今年も始まります。
夏の定番「レッドホットチキン」が今年も！
7月8日スタート
「レッドホットチキン」はケンタッキーフライドチキンの夏の定番チキンメニュー。今年も、7月8日から販売開始します。
▲レッドホットチキン 単品340円
レッドペッパー、ホワイトペッパー、ハバネロを組み合わせた辛口チキンです。刺激的な辛さと鶏肉本来の旨みを楽しめる商品とだしています。
「グリーンホットチキン」も登場
また、2022年に発売された「グリーンホットチキン」を手羽元仕様にリニューアルした「グリーンホットウィング」が登場します。
▲グリーンホットウィング 単品280円
手羽元を使用した辛口チキンです。ハラペーニョの風味と辛さにガーリックの旨みを加え、カリッとした衣とともに楽しめる商品としています。
「食べ比べセット」など各種セットメニューが用意されていますよ。
今年は2つの「辛い」チキン
今夏は「レッドホットチキン」と「グリーンホットウィング」の辛いチキン2本だて。いずれも数量限定商品です。暑い日ほど、刺激的な味を試したくなりますね！
※価格は税込み表記です。
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