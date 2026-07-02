ハイボール110円、枝豆136円。え、安すぎ!? 和食さとで7月限定
和食さとは、21時以降に来店した人を対象とした「ナイト割」を開始。対象のアルコール3種類を110円で提供するほか、人気の一品料理10品を半額で販売します。
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