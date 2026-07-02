総重量1kg超え！うなぎ丸ごと「悪魔盛り」が販売延長、これはヤバイ

「名代 宇奈とと」は、創業25周年記念企画「爆盛うなぎ祭り」で販売している「鰻とだし巻き玉子丼 悪魔盛」などの爆盛メニューの販売期間を7月31日まで延長します。

「悪魔盛」は今年5月に登場（関連記事）。総重量1kgを超えるボリュームが話題となり、SNSでの投稿やテレビ番組で紹介されるなど反響を集めたことから、当初予定していた6月30日までの販売期間を延長しました。

テレビでも話題の1kg超えうな丼が販売延長決定！

▲鰻とだし巻き玉子丼 悪魔盛 2980円

鰻を丸ごと1尾使用した蒲焼と、特製のだし巻き玉子1本を盛り付けた総重量1kg超えのメニューです。器からはみ出すほどの蒲焼とだし巻き玉子を組み合わせています。

なお、7月25日、26日は特別メニュー販売のため提供しません。

蒲焼2枚の上に器からあふれるほどの刻み鰻を盛り付けた「神盛」、蒲焼2枚にさらに刻み鰻を追加した「鬼盛」、うな丼ダブルにだし巻き玉子を組み合わせた「鰻とだし巻き玉子のダブル丼」もラインアップします。

・鰻とだし巻き玉子丼 神盛 店内1980円／デリバリー2770円

・鰻とだし巻き玉子丼 鬼盛 店内・テイクアウト1600円／デリバリー2200円

・鰻とだし巻き玉子のダブル丼 店内・テイクアウト1300円／デリバリー1800円

総重量1kg超えの衝撃丼がまだ食べられる！

総重量1kg超えというインパクト抜群の「悪魔盛」は、一度は実物を見てみたくなる迫力です。食べ切れるか挑戦したい人はもちろん、うなぎを思い切り味わいたい人にも気になるメニューではないでしょうか。

販売期間が延長されたので、気になっていた人はこの機会にお店へ足を運んで挑戦してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。