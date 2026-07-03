110円本鮪にのどぐろも！ スシロー夏限定「別格まぐろ祭」本日スタート

スシローは7月3日から全国の店舗で「年に一度の別格まぐろ祭」を開催します。

静岡の鮪問屋「八洲水産」が厳選した本鮪やインド鮪をはじめ、本鮪の赤身や大とろ、中とろ、中落ち、びん長まぐろ、めばち鮪など幅広いメニューをラインアップします。

フェア期間中は全品を赤しゃりで提供するほか、「国産 本わさび」も用意します。また、7月15日からは「天然のどぐろの炙り 2貫」も加わります。

スシロー「年に一度の別格まぐろ祭」7月3日開幕！

▲厳選 天然本鮪赤身 260円～

本鮪の赤身の旨みや香りを楽しめるというメニューです。

▲厳選 大切りびん長まぐろ 110円～

びん長まぐろを大切りで提供するメニューです。やわらかな食感と旨みが特徴とされています。

▲厳選 天然本鮪とインド鮪味比べ 1280円～

天然本鮪と天然インド鮪を、大とろ、中とろ、赤身の部位ごとに食べ比べできる盛り合わせです。

本鮪は大とろ、中とろ、漬け赤身包み、インド鮪は大とろ、中とろ、赤身を盛り合わせています。

▲厳選 天然本鮪中落ち 260円～

本鮪の中落ちを使用したメニューです。中落ちならではの香りと旨みを楽しめるとしています。

▲厳選 天然本鮪赤身とねぎとろ手巻 360円～

▲厳選 天然本鮪大とろ 360円～

▲厳選 天然本鮪中とろ 180円～

▲厳選 天然めばち鮪赤身 120円～

▲厳選 めばちねぎまぐろ軍艦 120円～

▲国産 本わさび 50円～

▲天然のどぐろの炙り 2貫 110円～

販売期間：7月15日～20日

110円から本格まぐろを楽しめる！

毎年恒例の「別格まぐろ祭」が今年も始まります。本鮪の赤身から大とろ、食べ比べセットまで幅広くそろい、110円から楽しめるメニューがあるのもうれしいポイントです。

7月15日からは天然のどぐろの炙りも加わるので、期間中に足を運んで、気になるメニューを食べ比べてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。