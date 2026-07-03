【本日値上げ】バーガーキング、1490円の"デカバーガー"新作も登場

バーガーキングは、7月3日より全国371店舗で一部商品の価格を改定しました。同チェーンの看板メニュー「ワッパー」をはじめ、バーガー32商品、サイドメニュー8商品、ドリンク5商品が価格改定の対象です。



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そんなバーガーキングから、同日より期間限定で「ビッグマウス」シリーズの新商品2種類と、新作デザート「キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー」が登場します。

「ビッグマウス」新作バーガーが登場！

▲ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ 単品1490円、セット1790円

直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、ハッシュブラウン、チェダーチーズ2枚、ピクルスを組み合わせた大型バーガーです。

ガーリックペーストとガーリックパウダー、ブラックペッパーを使用した「特製ガーリックマヨソース」を具材の上下に入れ、一口ごとにソースの味わいを楽しめる仕立てとしています。

▲ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ 単品1490円、セット1790円

直火焼きの100％ビーフパティとチキンパティに、チェダーチーズ2枚、チリビーンズソース、オニオン、ピクルスを重ねた大型バーガーです。

「特製ガーリックマヨソース」を加え、ビーフとチキンを組み合わせた一品に仕上げています。



バーガーはモーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。また、一部店舗では取り扱いがありません。

濃厚ブラウニーサンデーも同時展開！

▲キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー 490円

ソフトクリームにチョコレートソースを合わせ、チョコレートブラウニーをトッピングした期間限定サンデーです。

なめらかなチョコレートソースと、サクサクとした食感の濃厚なチョコレートブラウニーを混ぜて味わう、チョコ好きにはたまらないというデザートです。

特製ガーリックマヨソース」が決め手

直火焼きビーフに新開発の「特製ガーリックマヨソース」を合わせた新作バーガーは、ボリューム感のある一品を楽しみたい人にぴったりの内容です。

ハッシュブラウンを挟んだメニューと、ビーフとチキンを組み合わせたメニューの2種類が用意されているので、食べ比べてみるのも楽しそうです。



価格改定が実施されたタイミングではありますが、ガツンとした食べ応えを楽しめる期間限定の新作です。にんにくの効いた「特製ガーリックマヨソース」が気になる人は、ぜひチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。