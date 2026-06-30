万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第90回
パナソニック「ラムダッシュ ボディトリマー ER-GK9A」
【薄着、短パン】男のボディトリマーは、もはや常識です！
2026年06月30日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
短パンやTシャツといった薄着姿になる夏場。みなさん気になることはないでしょうか？ それは自分の見栄え。確かにファッションも重要ですが、男性の場合、何より気にすべきは体毛です。
男性もムダ毛をしっかり処理して清潔感を保つのは、もはや現代のエチケット。自分はファッションにはうといものの、夏の間はムダ毛をきっちりと処理する派。なぜなら、手足丸出しの自転車ウェアを着るからです。
自転車ウェアはパツパツなうえ、サイクリング中はつねに汗だく状態。ビジュアル的には相当に攻めているというかアグレッシブです。なので、せめてものエチケットとしてムダ毛処理を続けています。自転車旅行中は、毎日この姿で過ごしますからね！
しかし、「マメなムダ毛処理はめんどう」と思われる方が多いのもわかります。T字カミソリでは処理に時間がかかり、カラダの陰になる部分の処理がちょっと危ないですからね。でも、あるじゃないですか。電動の便利なヤツが。
「見栄えよく、清潔かつお手入れも簡単！」というムダ毛処理の理想を叶えてくれるのが、パナソニックの「ラムダッシュ ボディトリマー ER-GK9A」（以下、ER-GK9A）。
脇や脛はもちろん、VIO（デリケートゾーン）からヒゲやもみ上げまで「ER-GK9A」1台で全部整えられます。ムダ毛をなくすことで夏場は気になる汗や体臭がこもるのも防げるので、持っていて絶対に損はありません。
そして、初代モデル「ER-GK60」から長年のER-GKシリーズのヘビーユーザーである自分が、夏場の男性の立場を救うこのガジェットの最新型の魅力をがっつりご紹介します！
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