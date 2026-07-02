『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

独身時代、眠りにつくときはYouTubeでラジオ系の動画や、時間があれば好きな芸人さんのラジオを垂れ流しにして寝落ちするというのが、毎日のルーティーンでした。

ときは経ち、家族で寝るようになった今では、さすがに寝室にラジオが流れていると迷惑だろうと、そのルーティーンは封印。でも、就寝時のラジオ時間がなくなったことに、少し寂しさを覚えていたのも正直なところです。昼間見続けている画面も見ずに、耳だけでゆるく楽しむあの時間。それが持てなくなった今になってみると、あの時間は心のオンとオフを切り替える、とても貴重な時間だったと思えてきます。

しかし先日、このもやもやを解決できる、画期的な製品を見つけました。寝るときに家族には迷惑をかけず、自分だけラジオや音楽を聴くことができる、私にとっては神アイテムといえる製品です。

私が個人的に神アイテム！ と推したいのが、骨伝導スピーカー「SUYA PRO」です。骨伝導なので家族には音が聞こえず、自分だけ音声を楽しめる、枕の下に仕込むタイプのスピーカーです。これでまた、眠りに落ちる前の至福の時間が戻ってくる！