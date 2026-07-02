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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第92回

合同会社0＆1「SUYA PRO」

家族に聞こえない自分時間、枕から伝わる骨伝導スピーカーでラジオ垂れ流し寝落ちしてます！

2026年07月02日 18時00分更新

文● YD　編集● ASCII

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『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　独身時代、眠りにつくときはYouTubeでラジオ系の動画や、時間があれば好きな芸人さんのラジオを垂れ流しにして寝落ちするというのが、毎日のルーティーンでした。

　ときは経ち、家族で寝るようになった今では、さすがに寝室にラジオが流れていると迷惑だろうと、そのルーティーンは封印。でも、就寝時のラジオ時間がなくなったことに、少し寂しさを覚えていたのも正直なところです。昼間見続けている画面も見ずに、耳だけでゆるく楽しむあの時間。それが持てなくなった今になってみると、あの時間は心のオンとオフを切り替える、とても貴重な時間だったと思えてきます。

　しかし先日、このもやもやを解決できる、画期的な製品を見つけました。寝るときに家族には迷惑をかけず、自分だけラジオや音楽を聴くことができる、私にとっては神アイテムといえる製品です。

次ページ：一緒に寝てる家族に迷惑をかけず、ラジオを聴きながら寝落ちする方法とは？

骨伝導スピーカー「SUYA PRO」。平たい形状なので、枕の下に置いてもまったく気になりません！

　私が個人的に神アイテム！ と推したいのが、骨伝導スピーカー「SUYA PRO」です。骨伝導なので家族には音が聞こえず、自分だけ音声を楽しめる、枕の下に仕込むタイプのスピーカーです。これでまた、眠りに落ちる前の至福の時間が戻ってくる！

【目次】これが私的My推しガジェット

私がSUYA PROを推す3つの理由
1）骨伝導だから音漏れが少ない！
2）重低音なし／ありを切り替えられ、コンテンツに合わせて楽しめる
3）16時間連続再生＆オフタイマー搭載で寝落ちにもぴったり

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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