『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

皆さん、自転車に乗る機会はありますか？

私は毎日のように、バリバリ乗ってますよ。ロードバイクに！

自転車って、徒歩よりはずっと速く移動でき、運動にもなり、環境にも良くて、素晴らしい乗り物だと思います。はっきり言って、私は自転車を愛しています。それくらい好き。

ただ！ 不満がないわけじゃない。

私にとって、自転車の唯一の不満は「退屈」ってことです。景色が楽しめるような区間なら良いんですが、長距離・長時間のライドになってくると、ただただ、平坦な道路だけがずーっと果てしなく続くような場所もしばしばあり、そんな時は「あー、誰かと会話しながら乗れたら、楽しいのになあ」と思ったりします。

でも皆さんもご存知の通り、いまの日本では、電話をしながら自転車に乗ることは、法律で禁止されています。イヤホンで耳を塞ぐのもNG、会話しながらの並走もNGなので、事実上、自転車は誰とも話さずに乗るしかないのが実情。

……でも根気強く探してみれば、方法って、あるものですね。「合法で、人と会話をしながら自転車に乗りたい」という夢を叶えるために、私は真剣に探しました。その夢を実現できるガジェットを。

そして見つけたのが「SENA BiKom 20」という製品。SENA BiKom 20はヘルメットや帽子のベルトにパチッと取り付けるだけで、風切り音の中でも驚くほどクリアに通話＆会話しながら、グループライドを楽しめちゃうんです。

坂をえっちらおっちら登坂中、必死に息を整えてから大声で話しかける必要もなく、サイクリング中の仲間との会話や急な電話への対応も、安全かつ超快適にこなせます！

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