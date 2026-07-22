2026年6月5日に公開された記事を再掲載したものです。

着るだけで体感温度がガラリと変わる！

いやー、まだ6月なのに、早くもジメジメと毎日暑いですね。暑くて暑くて、オフィスに着く頃には毎日汗だくです。

でも、今年の夏は大丈夫！ こんな蒸し暑い気候の中でも身体をしっかり冷やしてくれて、しかもリーズナブルなファン付きウェア！ ……とはいえ、ファン付きウェアと聞くと、「作業着みたいで、普段着としては着づらい」「着膨れしてファッションに合わない」と思ってませんか？

ところが今回見つけた「ZERO-STAGE ファンベスト」は、そのイメージを、良い意味で裏切ってくれる一着だったんです。これ、ほんとすごいですよ。ファン付きなのに、シュッとしてかっこいいんです。

早速、その魅力を詳しく見ていきましょう！