2025年8月16日に公開された記事を再掲載したものです。

いつものお皿が流しそうめんに変身！おうちも外も大盛り上がり

食欲がない暑い日はそうめんにしたい、せっかくなら涼を感じられる流しそうめんを！ というケースは猛暑続きの日本で多々あります。タカラトミーアーツの「流しそうめん Pocket」は手のひらサイズの鹿児島式流しそうめん機で、場所を選ばずいつでも流しそうめんが楽しめる人気ガジェットです。