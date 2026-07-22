暑すぎだろっ！本気で冷えるヤツだけ集めた 「真夏の推しガジェット」2026 第4回
タカラトミーアーツ「流しそうめん Pocket」
俺はいつでも流しそうめん ポケットサイズで持ち運びできるタカラトミーアーツの「流しそうめん Pocket」
2026年07月22日 21時10分更新
2025年8月16日に公開された記事を再掲載したものです。
いつものお皿が流しそうめんに変身！おうちも外も大盛り上がり
食欲がない暑い日はそうめんにしたい、せっかくなら涼を感じられる流しそうめんを！ というケースは猛暑続きの日本で多々あります。タカラトミーアーツの「流しそうめん Pocket」は手のひらサイズの鹿児島式流しそうめん機で、場所を選ばずいつでも流しそうめんが楽しめる人気ガジェットです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）持ち運びを第一に考えた一体型ケース
2）器に水を張って本体を置くだけ
3）コンパクトでかさばらない
購入時に注意したい2つのポイント
1）麺量が多いと流れにくい
2）完全防水ではないので取り扱い注意
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