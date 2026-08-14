スマートウォッチと言えば、歩数や心拍数、睡眠時間を記録するもの──そんなイメージを持っている人は多いはず。最近では活動量から消費カロリーを自動計算する製品も多いですが、一方で「摂取カロリー」は自分で食事内容を登録する必要があるのが普通でした。

そんな常識を覆したのが、シャープの「からだメイト Watch」です。最大の特徴は、腕に着けているだけで摂取カロリーを推定できること。これまでのように食べたものを手入力したり、写真を撮って記録することなく、自分のカロリーバランスがわかるという、画期的な機能を持つ製品です。

Apple Watchをはじめ、メジャーな他のスマートウォッチができていない機能を装備しているので、「本当にそんなことが可能なの？」「正しいデータなの？」というのが正直な印象でした。でも、約1ヵ月使い続けてみたユーザーに詳しく聞いたところ、日々の健康管理に対する考え方まで変える可能性を感じました。

シャープ「からだメイト Watch」は、着用しているだけで摂取カロリーを推定できる、画期的な機能を持つスマートウォッチです。

独自のセンシング技術を活用し、食事から数時間の体の変化を計測することで摂取カロリーを推定します。もちろん歩数や心拍数、睡眠など一般的な健康管理機能も搭載しています。

専用アプリとの連携により、消費カロリーとのバランスもわかりやすく確認でき、健康を意識した生活をサポートしてくれます。