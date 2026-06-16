【本日】ジョイフル「うなぎ二倍盛り重」発売！ 夏のスタミナメニュー

ファミリーレストランの「ジョイフル」は本日6月16日15時より、夏限定フェア「ごちそうサマー」を開催し、季節メニューを発売します。
ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎなど多彩なメニューが登場。
▲（画像上）「うな丼（お吸い物・漬物付）」（1142円）
（画像下）「うなぎ二倍盛り重（お吸い物・漬物付）」（1802円）
ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎを使用した「うな丼」と、うなぎを贅沢に二倍盛りにした、「うなぎ二倍盛り重」を用意しています。うなぎの旨味と香ばしさを存分に楽しめるという、スタミナメニュー。
▲「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」（1098円）
定番人気ハンバーグ3種を異なる味わいで贅沢に楽しめる「トリプルハンバーグ」も注目メニューです。
3種類のハンバーグがリーズナブルなプライスで楽しめます。
なお、ランチタイムサービス（10時～15時）の注文でライスまたはパンが無料でつきます。
▲「旨辛ビビンバボウル」（1032円）
旨辛の味付けが食欲をそそるビビンバメニューです。コチジャンのコクと程よい辛さが調和した味わいで、食べ応えのある一品に仕上げたといいます。
▲「蒸し鶏の盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼」（1065円・冷麺単品：812円）
のどごしの良い盛岡冷麺と、コチジャンの辛さを楽しめる焼肉丼を組み合わせたメニューです。さっぱり感と食べ応えの両方を楽しめる、満足感のある一皿といいます。
▲（画像上）「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」（812円）
（画像下）「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」（548円）
旬のフレッシュブルーベリーを使用した夏限定デザート。 レアチーズのコクとブルーベリーの爽やかな酸味を楽しめる「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」と、食後にもぴったりなサイズ感の「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」を用意。
▲「オセロアイスと珈琲ゼリー～ほんのり甘いミルクシロップアフォガード～」（438円）
ジョイフル定番のオセロアイスと珈琲ゼリーを組み合わせたデザート。別添えのミルクシロップをかけることで、味わいの変化も楽しめるということです。
（※文中の価格はすべて税込）
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