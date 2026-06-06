4000円で3500円分の食事券付き！ビッグボーイ夏の福袋が抽選販売、これはお得

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、6月5日10時より「ビッグボーイ夏の福袋2026」（4000円）の抽選予約販売を開始しました。

3,500円分の食事券がついて4000円「ビッグボーイ夏の福袋2026」

「ビッグボーイ夏の福袋2026」は、全国のビッグボーイやヴィクトリアステーションで利用できる3500円分のお食事券に加え、大きめのサイズで買い物にも大活躍なレジカゴ対応バッグや、夏らしいデザインが目を引くウォーターボトル、レジャーシート、白雲石コースターがセットになったお得な内容です。



抽選予約受付はオンラインの特設ページにて。抽選販売数が予定数に満たなかった場合にのみ店頭販売されます。



■「ビッグボーイ夏の福袋2026」4000円



＜セット内容＞

・レジカゴ対応バッグ

浮き輪やパラソル、麦わら帽子など夏のビーチを連想させるモチーフを全体にあしらった、可愛らしいバッグです。さりげなく描かれている“大俵ハンバーグ”のイラストもポイント。裏地にはアルミ素材を使用し、保冷剤を入れられる内ポケット付き。



・ウォーターボトル





暑い夏のお出かけにぴったりな、軽量で大容量のウォーターボトルです。マットな質感の素材を使用したやわらかな風合いと、可愛らしいデザインが特徴。



・レジャーシート



夏のイベントやピクニックで大活躍する、他のグッズとお揃いのデザインのレジャーシートです。2～3人でも使用できる大判サイズ。



・白雲石コースター



吸水性に優れた白雲石を使った可愛らしいデザインのコースターです。夏のビーチをモチーフにしたイラストが特徴。自宅でウォーターボトルの下に敷いて使用するのもオススメとしています。



・お食事券3,500円分（500円×7枚）



全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で利用できる3500円分の食事券。有効期間は7月1日～12月31日。



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「ビッグボーイ夏の福袋2026」特設ページ

http://www.bigboyjapan.co.jp/special/bb-summer-fukubukuro2026/

ビッグボーイ夏の福袋2026 概要

・販売方法

①「ビッグボーイ夏の福袋2026」特設ページにて抽選販売

②店頭販売（抽選販売数が予定数に満たなかった場合）



※抽選販売において販売数量が予定数量に達した場合には店頭販売は行わない

※店頭販売は、なくなり次第終了



・抽選応募方法

①「ビッグボーイ夏の福袋2026」特設ページより抽選に応募

②後日、希望の店舗にて受取



※受取店舗は、抽選応募時に第2希望まで指定可能

※応募はひとりにつき一回まで（重複は無効）



・抽選予約受付期間 6月5日10時～6月19日23時59分

・抽選結果発表 6月26日16時～18時頃

・店頭受取期間 7月1日10時～7月15日

・受取店舗 全国のビッグボーイ・ヴィクトリアステーション

・決済方法 受取店舗のレジにて支払い

実質500円でもらえるグッズがかわいすぎ！

購入金額（4000円）-食事券（3500円）=実質500円分で実用性の高いグッズがたくさんもらえて、かなりお得な福袋。ポップなデザインが、この夏をもっと楽しくしてくれること間違いなし！

購入には抽選で当選する必要があるため、まずは特設サイトにて応募から！

（※文中の価格はすべて税込）