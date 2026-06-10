うなぎもハラミも食べ放題！夏限定フェア、平日ランチは時間無制限

じゅうじゅうカルビは6月11日から8月26日まで、夏限定の食べ放題メニューを全国の店舗で販売します。
「自家製ダレで味わうハラミ」や「うなぎ」など食べ放題
今回の企画では、「自家製ダレで味わうハラミ」や「かき氷冷麺」、「うなぎ」メニューに加え、「うまい棒」なども含めたバラエティ豊かな内容を展開します。
対象コースにおいて食べ放題で注文できるほか、単品での注文も可能です。
柔らかく食べ応えのあるハラミに、特製の旨ダレまたは赤ダレを合わせたメニューです。ハラミの旨味を引き立てる構成としています。
ザクザクとした食感のスパイスを合わせたハラミです。旨辛の味付けが特徴とされています。
梅の酸味を活かしたダレを合わせたメニューで、さっぱりとした仕立てとしています。
ラー油ポン酢とニラを組み合わせたタレで、コクのある味わいに仕上げています。
ハラミと組み合わせることを前提にしたご飯メニューで、にんにくマヨまたはねぎ塩の味付けを選べます。
■鰻（うなぎ）食べ放題が開幕！
石焼で仕上げたうなぎとタレの香ばしさに、だし巻き玉子を組み合わせたメニューです。
うなぎと甘辛いタレを組み合わせたおにぎりです。対象コースはじゅうカルコース、牛タンプレミアムコースです。
■キンキンに冷えたかき氷冷麺は3品をラインアップ
■夏祭り気分を味わえる食べ放題メニューも登場
「うまい棒」が食べ放題に登場します。タッチパネルで注文すると、ランダムで提供される形式で、どの味が出るかは注文ごとに異なります。
＜対象コース＞
大感激コース (約115品) 3828円
じゅうカルコース (約140品) 4378円
牛タンプレミアムコース（全品） 5368円
※メニューによっては一部コースで利用できない
（制限時間）
・ランチ（～16時）平日時間無制限／土日祝100分
・ディナー（16時～）平日限定180分／土日祝100分
夏のスタミナ全部盛り！
焼肉に加えて冷たい麺やうなぎ、駄菓子までそろい、季節感を楽しめるラインアップとなっています。
この機会に足を運んで、夏限定のラインアップを試してみては？
※価格は税込み表記です。
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