うなぎもハラミも食べ放題！夏限定フェア、平日ランチは時間無制限

じゅうじゅうカルビは6月11日から8月26日まで、夏限定の食べ放題メニューを全国の店舗で販売します。

「自家製ダレで味わうハラミ」や「うなぎ」など食べ放題

今回の企画では、「自家製ダレで味わうハラミ」や「かき氷冷麺」、「うなぎ」メニューに加え、「うまい棒」なども含めたバラエティ豊かな内容を展開します。



対象コースにおいて食べ放題で注文できるほか、単品での注文も可能です。

柔らかく食べ応えのあるハラミに、特製の旨ダレまたは赤ダレを合わせたメニューです。ハラミの旨味を引き立てる構成としています。

ザクザクとした食感のスパイスを合わせたハラミです。旨辛の味付けが特徴とされています。

梅の酸味を活かしたダレを合わせたメニューで、さっぱりとした仕立てとしています。

ラー油ポン酢とニラを組み合わせたタレで、コクのある味わいに仕上げています。

ハラミと組み合わせることを前提にしたご飯メニューで、にんにくマヨまたはねぎ塩の味付けを選べます。



■鰻（うなぎ）食べ放題が開幕！

石焼で仕上げたうなぎとタレの香ばしさに、だし巻き玉子を組み合わせたメニューです。

うなぎと甘辛いタレを組み合わせたおにぎりです。対象コースはじゅうカルコース、牛タンプレミアムコースです。

■キンキンに冷えたかき氷冷麺は3品をラインアップ

■夏祭り気分を味わえる食べ放題メニューも登場

「うまい棒」が食べ放題に登場します。タッチパネルで注文すると、ランダムで提供される形式で、どの味が出るかは注文ごとに異なります。





＜対象コース＞

大感激コース (約115品) 3828円

じゅうカルコース (約140品) 4378円

牛タンプレミアムコース（全品） 5368円

※メニューによっては一部コースで利用できない



（制限時間）

・ランチ（～16時）平日時間無制限／土日祝100分

・ディナー（16時～）平日限定180分／土日祝100分

夏のスタミナ全部盛り！

焼肉に加えて冷たい麺やうなぎ、駄菓子までそろい、季節感を楽しめるラインアップとなっています。

この機会に足を運んで、夏限定のラインアップを試してみては？

※価格は税込み表記です。