マクドナルドのチキンバーガー、最近攻めてる！新作もマジ辛

ごきげんよう、もぐもぐウーマンのナベコです。ワールドカップが盛り上がっています。サッカーに詳しいわけではない私も痛快なゴールシーンについつい興奮しちゃいました

さて、マクドナルドでは「VIVA！ワールドマック」シリーズとして、ワールドカップをイメージしたバーガーを6月17日より発売中。マクドナルドはワールドカップのオフィシャルスポンサーですから。

メキシコをイメージ

「メキシカンタコスチーズチキン」の味は？

ナベコ的イチオシは「メキシカンタコスチーズチキン」。最近、マクドナルドの期間限定バーガーで登場するチキン系は評判がいいんですよね。

5月に販売した「ご当地マック」シリーズでは、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」が一部店舗で早期終売したほど好評でした。王道のビーフパティと違って、トリッキーな味付けにも挑戦しやすいのかもしれません。

▲メキシカンタコスチーズチキン

単品490円～、セット790円～

公式説明によると、ムネ肉を使用したチキンパティに、メキシカンタコスフィリング、レタス、チェダーチーズ、それとスイートレモンソース（マヨソース）を合わせたピリ辛系のバーガー。ガーリックやハラペーニョもきかせているそうです。

マクドナルドのチキンバーガーはパティが肉厚でずっしりとした重みもあって、持った瞬間からテンションが上がります。

ガブリといくと、タコスフィリングのスパイスがきいたピリ辛さが広がり、そこにチキンのジュワッとした旨みが重なってきて、まさに辛うま！



タコスのところはトマトの風味でどこかヘルシー。なのに、スパイスがきいていて後味がしっかり辛い。おそらくハラペーニョ由来と思われる刺激がツーンと後をひきます。辛い物好きとしては優勝！

しっかり辛くて攻めている

ひょー。思ったとおり、チキンバーガー攻めています。

なにより、野菜の旨みが詰まったジュワみあるフィリングって、マクドナルドの商品としては少し意外。なんとなく、モスバーガーに近いような印象もあります。

そこにマクドナルドらしいコクを加えているのがチェダーチーズとマヨソース。まったりとしたコクがジャンクさを引き戻してくれています。ともすれば既視感ある商品も多く出てくる中で、守りに入らず攻めた味づくり。さすが、VIVA！ワールドマックバーガー。



食べごたえあるチキンと刺激的なタコスフィリングで満足感ありました！

ステーキ味のシャカシャカポテトもうまっ

シリーズの「シャカシャカポテト」も忘れてはいけません。「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」が、ポテト単品やセットに＋50円で追加できます。ステーキ味というとなんだかんだ"ステーキソースの味"になりがちですが、牛肉の旨みを押し出していて、本場のステーキを感じさせようという気概があります。

辛みのきいたバーガーとガーリックポテトでビールがほしくなりました！ 試合はだいたい朝開催なので、リアルタイム視聴の際に食べるのはハードルが高いですが、試合のアーカイブやハイライトを見ながら、夜にゆっくり食べたくなりました！

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※価格は税込み表記です。