【本日】総重量1キロの肉ランチ！欲ばりな激アツ定食、かるび大将で

アトムが運営する焼肉チェーン「カルビ大将」と「がんこ亭」は本日6月8日より、新ランチメニューをスタートします。



ボリュームと満足感を重視し、焼肉をしっかり食べたいニーズに応える内容を意識したリニューアルとなり、目玉のひとつは「爆食！牛バラカルビ定食（500g）」。

牛バラ肉500gに加え、ご飯やサラダ、スープを含めた総重量約1kgの焼肉ランチです。牛バラは厚みにこだわってカットされており、肉の旨みが存分に感じられるといいます。 ご飯はお替り無料で、価格は3289円。

また、ユニークな内容としては「カルビ大城ランチ定食」も注目。城をモチーフにしたインパクトのある見た目が特徴のランチ定食です。甘辛い味付けのカルビ重と、ねぎ塩タン重（ポーク）の2種類を一度に味わます。1969円。

他にも「大判対象カルビステーキランチ定食」（1749円）、「牛バラカルビランチ定食（150g）」（1639円）などオーソドックスな内容の焼肉ランチ定食も用意。一番手ごろな「冷麺ランチ定食」は979円です。



いずれもご飯のおかわり自由、サラダ・キムチ・スープ付き、ランチドリンクバー付きです。

※価格は税込み表記です。