【本日】マクドナルド3つの新作「ワールドマック」バーガー

マクドナルドは本日6月17日から、期間限定シリーズ「VIVA！ワールドマック」を全国で展開します。新作バーガー3種をはじめとした全8種類を発売。



限定バーガー3品は、いずれもサッカーボールのような見た目の特製バンズを使用している点が特徴です。

▲ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー 580円～

「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティにザク切りポテトを組み合わせ、ガーリックペッパーソースを合わせたボリュームのあるバーガーです。

▲メキシカンタコスチーズチキン 490円～

「メキシカンタコスチーズチキン」は、チキンパティにレタスとチーズ、メキシカンタコスフィリングを組み合わせたバーガーです。ピリ辛の味わいが特徴とされています。

▲アボカドマヨチーズシュリンプ 490円～

「アボカドマヨチーズシュリンプ」は、プリプリ食感のえびカツにチェダーチーズとワカモレマヨソースを合わせた一品です。



＜時間帯限定メニュー＞

また、夕方17時からの夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」も同期間に販売します。

▲ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー 840円～

※夜マック限定

▲メキシカンタコスチーズチキンマフィン 410円～

※朝マック限定



＜サイド＞

さらに、サイドメニューには「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」や「マックフィズ ブルーエナジー」「マックフロート ブルーエナジー」も登場します。

▲シャカシャカポテト ガーリックステーキ味 50円～

▲マックフィズ ブルーエナジー 300円～

▲マックフロート ブルーエナジー 380円～

※価格は税込み表記です。