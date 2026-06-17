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6月17日発売

【本日】マクドナルド3つの新作「ワールドマック」バーガー

2026年06月17日 07時00分更新

文● ASCII

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　マクドナルドは本日6月17日から、期間限定シリーズ「VIVA！ワールドマック」を全国で展開します。新作バーガー3種をはじめとした全8種類を発売。　

　限定バーガー3品は、いずれもサッカーボールのような見た目の特製バンズを使用している点が特徴です。

▲ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー　580円～

　「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティにザク切りポテトを組み合わせ、ガーリックペッパーソースを合わせたボリュームのあるバーガーです。

▲メキシカンタコスチーズチキン　490円～

　「メキシカンタコスチーズチキン」は、チキンパティにレタスとチーズ、メキシカンタコスフィリングを組み合わせたバーガーです。ピリ辛の味わいが特徴とされています。

▲アボカドマヨチーズシュリンプ　490円～

　「アボカドマヨチーズシュリンプ」は、プリプリ食感のえびカツにチェダーチーズとワカモレマヨソースを合わせた一品です。

＜時間帯限定メニュー＞

　また、夕方17時からの夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」も同期間に販売します。

▲ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー　 840円～
　※夜マック限定

▲メキシカンタコスチーズチキンマフィン　 410円～
　※朝マック限定

＜サイド＞

　さらに、サイドメニューには「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」や「マックフィズ ブルーエナジー」「マックフロート ブルーエナジー」も登場します。

▲シャカシャカポテト ガーリックステーキ味　50円～

▲マックフィズ ブルーエナジー　 300円～

▲マックフロート ブルーエナジー　380円～

※価格は税込み表記です。

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