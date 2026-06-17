【本日】マクドナルド3つの新作「ワールドマック」バーガー

マクドナルドは本日6月17日から、期間限定シリーズ「VIVA！ワールドマック」を全国で展開します。新作バーガー3種をはじめとした全8種類を発売。
限定バーガー3品は、いずれもサッカーボールのような見た目の特製バンズを使用している点が特徴です。
▲ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー 580円～
「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティにザク切りポテトを組み合わせ、ガーリックペッパーソースを合わせたボリュームのあるバーガーです。
▲メキシカンタコスチーズチキン 490円～
「メキシカンタコスチーズチキン」は、チキンパティにレタスとチーズ、メキシカンタコスフィリングを組み合わせたバーガーです。ピリ辛の味わいが特徴とされています。
▲アボカドマヨチーズシュリンプ 490円～
「アボカドマヨチーズシュリンプ」は、プリプリ食感のえびカツにチェダーチーズとワカモレマヨソースを合わせた一品です。
＜時間帯限定メニュー＞
また、夕方17時からの夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」も同期間に販売します。
▲ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー 840円～
※夜マック限定
▲メキシカンタコスチーズチキンマフィン 410円～
※朝マック限定
＜サイド＞
さらに、サイドメニューには「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」や「マックフィズ ブルーエナジー」「マックフロート ブルーエナジー」も登場します。
▲シャカシャカポテト ガーリックステーキ味 50円～
▲マックフィズ ブルーエナジー 300円～
▲マックフロート ブルーエナジー 380円～
※価格は税込み表記です。
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