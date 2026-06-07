にんにく醤油がたまらん！松のや「厚切り豚テキ」今年も

とんかつチェーン「松のや」では6月12日15時より、「にんにく醤油の揚げる厚切り豚テキ定食」、「にんにく醤油の揚げる鶏テキ定食」を発売します。

“揚げ“が決め手の「豚テキ・鶏テキ」

昨年好評を集めた人気メニューが、今年も登場します。



特製の粉をまぶしてカラッとジューシーに“揚げた”という、とんかつ専門店ならではの「豚テキ」と「鶏テキ」。豚は160g、鶏は200gを使用しています。

▲にんにく醤油の"揚げる"厚切り豚テキ定食（1050円）



特製の粉をまぶしてカラッとジューシーに揚げたお肉は、一口食べれば“想像以上の柔らかさ”といい、大満足のボリューム・圧倒的な食べ応えを特長としています。



お肉の甘みと旨みをしっかり味わうことができ、さらにたっぷりのにんにくを使用した濃厚ダレとの相性のよさでごはんが進むんだとか。

▲にんにく醤油の"揚げる"鶏テキ定食（1050円）

お肉は「豚肉」と「鶏肉」の2種類を用意。

おかわり無料を利用すればさらに満足感も

昨年発売された人気メニューの復活です

さらに松のやでは、一部店舗にて「ライスおかわり無料」サービスを実施中。おかず、ご飯ともにお腹いっぱい堪能できそうです。

（※文中の価格はすべて税込）