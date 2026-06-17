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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第159回

Meta「Ray-Ban Meta (Gen 2)」

Metaだがまともなスマート眼鏡　普通に買いなレイバンのサングラス型

2026年06月17日 19時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

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Meta「Ray-Ban Meta (Gen 2)」

　スマートグラス（スマート眼鏡）と聞くと、「ガジェット感が強すぎて日常使いにはちょっと……」と考えていた人も多いのでは？　しかし、今回ご紹介する最新アイテムは、そんな私たちの常識を覆すかもしれません。

　誰もが知る「Ray-Ban」というサングラスブランドの王道デザインそのままに、最先端のテクノロジーをこっそり詰め込んだ製品が登場しました。しかもブランド＋最新テクノロジーだと高価な製品と思いきや、意外と手に入る価格なのがうれしい点。

　そんなスマート眼鏡の実力、じっくりと見たいと思います。

次ページ：「それ、普通の眼鏡じゃないの！？」と言わせたら勝ち。テックとファッションの融合
 

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