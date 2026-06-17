あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第159回
Meta「Ray-Ban Meta (Gen 2)」
Metaだがまともなスマート眼鏡 普通に買いなレイバンのサングラス型
2026年06月17日 19時00分更新
スマートグラス（スマート眼鏡）と聞くと、「ガジェット感が強すぎて日常使いにはちょっと……」と考えていた人も多いのでは？ しかし、今回ご紹介する最新アイテムは、そんな私たちの常識を覆すかもしれません。
誰もが知る「Ray-Ban」というサングラスブランドの王道デザインそのままに、最先端のテクノロジーをこっそり詰め込んだ製品が登場しました。しかもブランド＋最新テクノロジーだと高価な製品と思いきや、意外と手に入る価格なのがうれしい点。
そんなスマート眼鏡の実力、じっくりと見たいと思います。
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