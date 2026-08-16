省スペースで場所を取らず価格も手頃なことから、価格が上昇傾向のノートPCに代わって最近人気が急上昇中の「ミニPC」。しかし、本体が小さいため「熱は大丈夫なのか？」「価格に見合ったパフォーマンスを発揮するか？」と、購入前に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

今回レビューするミニPCは、リンクスインターナショナル取り扱いのミニPC「JWAWAKEN RE2-304」。メーカー名の読みは「JWアウェイクン」です。2026年登場の最新アーキテクチャ「Wildcat Lake」世代の省電力CPU「Intel Core 3 304」（5コア/5スレッド、最大4.3GHz）を搭載するのが最大の特長です。

やはり初モノのCPUは、その実力が気になりますよね。インテルのN100シリーズやN150シリーズの上位となるエントリークラスCPUながら、AI処理専用のNPUを搭載。内蔵グラフィックもXe3世代に進化しています。

そして何より本体が小さい！ 誇張抜きの手のひらサイズで、しかも高さはわずか28mm。PCモニタースタンド下の隙間にも、PCモニター台の下にも余裕で収まるサイズ。設置場所の自由度が非常に高いのが最大の魅力です。

最新CPUを搭載する注目のミニPC「JWAWAKEN RE2-304」の実力と細部を、しっかりチェックしていきましょう！