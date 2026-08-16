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リンクスインターナショナル「JWAWAKEN RE2-304」
マジで小さかった！新CPU「Wildcat Lake」搭載のミニPC「JWAWAKEN RE2-304」の気になる処理性能を検証
2026年08月16日 17時00分更新
省スペースで場所を取らず価格も手頃なことから、価格が上昇傾向のノートPCに代わって最近人気が急上昇中の「ミニPC」。しかし、本体が小さいため「熱は大丈夫なのか？」「価格に見合ったパフォーマンスを発揮するか？」と、購入前に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
今回レビューするミニPCは、リンクスインターナショナル取り扱いのミニPC「JWAWAKEN RE2-304」。メーカー名の読みは「JWアウェイクン」です。2026年登場の最新アーキテクチャ「Wildcat Lake」世代の省電力CPU「Intel Core 3 304」（5コア/5スレッド、最大4.3GHz）を搭載するのが最大の特長です。
やはり初モノのCPUは、その実力が気になりますよね。インテルのN100シリーズやN150シリーズの上位となるエントリークラスCPUながら、AI処理専用のNPUを搭載。内蔵グラフィックもXe3世代に進化しています。
そして何より本体が小さい！ 誇張抜きの手のひらサイズで、しかも高さはわずか28mm。PCモニタースタンド下の隙間にも、PCモニター台の下にも余裕で収まるサイズ。設置場所の自由度が非常に高いのが最大の魅力です。
最新CPUを搭載する注目のミニPC「JWAWAKEN RE2-304」の実力と細部を、しっかりチェックしていきましょう！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）デカミニPCとは一線を画す、正真正銘の「手のひらサイズ」
2）新CPU「Wildcat Lake」は意外と高性能！
3）3画面出力に対応。周辺機器を活かせる拡張性
購入時に注意したい2つのポイント
1）電源は専用ACアダプターでUSB PD給電非対応
2）樹脂製ケースの質感と個性的なストレージ仕様
🎬【3分で要約】リンクスインターナショナル「JWAWAKEN RE2-304」動画解説
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