シャープが7月9日に発売した「からだメイト Watch」を使っています。このスマートウォッチは、着けているだけで摂取カロリーを自動で測定し、記録する機能がほかにはない大きな特徴となっています。

健康維持のためにダイエットをしなければならない筆者が、発表会で見て、すぐに「欲しい！」と思ったデバイスです。シャープからお借りして、目下お試し中で3週目に入ったところ。これから４回にわたって使用感をレビューしていきたいと思います。今回は、まず2週間使ってみた率直な感想と気づいたことなどをレポートします。

ちょうどいいサイズで、シンプルなデザインも◎

からだメイト Watchのサイズは42×42×9.4mm（最薄部は11.9mm）。重さは33g（※筆者が計測したベルト込みの重さは57g）。文字盤は円形で、大きくもなく、小さくもなくといったところ。ワンサイズなので迷わずに買えるのはいいかもしれません。

カラバリはゴールドとシルバーの2色。ゴールドにはベージュ、シルバーにはブラックのベルトが付いています。ベルトは市販の20mm幅タイプと交換できるので、ベルトよりもケースの色を重視して選ぶべきでしょう。

「からだメイト Watch」という製品名からは “デザインは二の次のヘルスケア機器” という印象を受けるかもしれませんが、実際にはシンプルでかっこいいデザイン。ビジネスやフォーマルの場にも合いそうです。

操作性は標準的で他社のスマートウォッチと大きく変わらない

ケースの右側面に、回転操作もできるリューズボタンと、よく使う機能を割り当てられるサイドボタンがあります。リューズボタンを押すと機能メニューが表示され、そこから使いたい機能を選んで起動できます。サイドボタンには、運動を計測する「エクササイズ」が初期設定されています。このあたりの操作性は、他社の多くのスマートウォッチと変わりません。

ウォッチで計測されたデータは、スマホにインストールした「からだメイト」アプリに同期されます。比較的シンプルな設計で、画面に表示される案内に従うだけで迷わず初期設定できました。