最近ガジェット界隈を賑わせているのが、スマートグラスやARグラスといった、機能が付随したメガネです。ARグラスは、かけると目の前に大画面が広がり、映画や動画が楽しめます。

ただ、ことゲームに関しては一歩だなと感じる製品が多く、その原因はリフレッシュレートにありました。だいたい60Hz～120Hzのモデルが多く、普通に遊ぶのであればそこまで気にならないですが、ゲーマーの私としてはもうちょっと……と思っていました。

しかし！ そんな私の杞憂を吹き飛ばしてくれる製品が登場しました。世界初のリフレッシュレート240Hzに対応したモデルになります！

その名も「ROG XREAL R1」。ARグラスのメーカーXREALと、パソコンメーカーASUSのゲーミングブランド「ROG」が手を組んだモデルです。応答速度も0.01msと非常に高速で、まるでハイエンドゲーミングモニターを顔に装着しているような感覚です。

デスクで真剣勝負を楽しんだあと、ベッドやソファへ移動してそのままゲームを続けられるのもスマートグラスならではの魅力です。寝転がりながら大画面でゲームを遊んだり、映画を観たりと、これまでのディスプレーでは難しかった自由なスタイルを実現できます。

「どこでも最高のゲーム環境を持ち歩きたい」「モニターに縛られないプレースタイルを楽しみたい」。そんなゲーム好きにとって、ROG XREAL R1は2026年を代表する注目デバイスになりそうです。

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