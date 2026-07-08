あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第179回
XREAL「ROG XREAL R1」
神コラボ！XREALとROGが手を組んだ最強のゲーミングスマートグラス「R1」がもの凄く欲しい！！！
2026年07月08日 17時00分更新
最近ガジェット界隈を賑わせているのが、スマートグラスやARグラスといった、機能が付随したメガネです。ARグラスは、かけると目の前に大画面が広がり、映画や動画が楽しめます。
ただ、ことゲームに関しては一歩だなと感じる製品が多く、その原因はリフレッシュレートにありました。だいたい60Hz～120Hzのモデルが多く、普通に遊ぶのであればそこまで気にならないですが、ゲーマーの私としてはもうちょっと……と思っていました。
しかし！ そんな私の杞憂を吹き飛ばしてくれる製品が登場しました。世界初のリフレッシュレート240Hzに対応したモデルになります！
その名も「ROG XREAL R1」。ARグラスのメーカーXREALと、パソコンメーカーASUSのゲーミングブランド「ROG」が手を組んだモデルです。応答速度も0.01msと非常に高速で、まるでハイエンドゲーミングモニターを顔に装着しているような感覚です。
デスクで真剣勝負を楽しんだあと、ベッドやソファへ移動してそのままゲームを続けられるのもスマートグラスならではの魅力です。寝転がりながら大画面でゲームを遊んだり、映画を観たりと、これまでのディスプレーでは難しかった自由なスタイルを実現できます。
「どこでも最高のゲーム環境を持ち歩きたい」「モニターに縛られないプレースタイルを楽しみたい」。そんなゲーム好きにとって、ROG XREAL R1は2026年を代表する注目デバイスになりそうです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
ROG XREAL R1をおすすめする3つのポイントと購入時の注意点
おすすめする3つのポイント
1）240Hz・0.01ms・Micro-OLED搭載。ゲーミングモニター級の映像性能
2）ROG Control Dock対応でPCやゲーム機とも接続しやすい
3）171インチ相当の大画面と3D機能で圧倒的な没入感
購入時に確認したいポイント
1）ROG Control Dockがないと本来の性能を十分に発揮できない
2）外出先では周囲の状況をしっかり確認しながら使いたい
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