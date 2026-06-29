『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ついに未来が僕等の手の中にやってきた！

久々にそう感じさせてくれたのが、jig.jp（ジグジェイピー）から登場したスマートグラス「SABERA（サベラ）」です。もちろん、ただのメガネじゃありません。「これぞヤバメガネ！（ヤバイ＋メガネ）」と驚かされる、最高のガジェットなんです。

スマートグラスと聞くと、目の前に巨大な映像がドーンと表示されて動画を楽しむようなものを想像しますが、このSABERAはまったく違います。目の前で動画を見るためのメガネではなく、

「必要な情報だけ」を現実の視界にフワッと浮かび上がらせてくれるメガネ

なのです。時刻を知るのに、進行方向を知るのに、届いたメッセージを確認するのに、もうスマホをいちいちポケットから取り出す必要がなくなるんです！

これこそが、日常を劇的に便利にしてくれる「真のスマートさ」と言えるでしょう。次のページからは、そんなSABERAの魅力を解説します。

SABERAは、福井県鯖江市の老舗メーカー「ボストンクラブ」がデザインを手がけた、日本発のスマートグラスです。最大の魅力は、約40gという圧倒的な軽さです。普通のメガネと同じ感覚で、長時間かけても疲れません。

右目のレンズの奥に超小型ディスプレーが内蔵されており、Bluetoothでスマホと連携して情報を緑色の文字で表示します。あえてカメラやスピーカーを搭載せず、「情報を見る」ことに特化しているのが特徴です。

度付きレンズにも対応しているので、視力が良くない人でもメインのメガネとして毎日ガンガン使えます！