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モトローラ「razr fold」
iPhoneより軽いモトローラ「折り畳みスマホ」を使ってみた、価格も安くて感動！
2026年08月15日 17時00分更新
今どきの折りたたみスマホは、実際に手にとってみると思った以上に薄いことに驚かされます。今回紹介するモトローラの「razr fold」は極限の最薄というわけではありませんが、日常使いには十分すぎる薄さ。なんと、あのiPhone 17 Pro Maxよりも軽いんです！
しかも、IIJmioの条件付きキャンペーンを上手く活用すれば約10万円引き、とお買い得な価格で手に入ります。もちろんrazr foldの魅力はそれだけではありません。次のページからオススメポイントを紹介します。
モトローラのrazr foldは、開くと約8.1型の超大画面、閉じると約6.6型の便利なアウトディスプレーになる最新の折りたたみスマホです。開いた状態の薄さはわずか4.55mmと非常にスリム。CPUは処理性能の高いSnapdragon 8 Gen 5を採用、長持ちする6000mAhの大容量バッテリーを備えています。
価格はモトローラのオンラインサイトで29万9800円ですが、IIJmioのキャンペーン利用で19万9800円に1万2000円相当の純正スタイラスペンが付属します。高性能ながら手が届きやすい価格で購入できるのが魅力です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ポケットにすっぽり収まる携帯性とデザイン性
2）開かずに完結できる「大型アウトディスプレー」
3）本体を曲げて三脚なしで撮影できる便利な折りたたみ機構
購入時に確認したい2つのポイント
1）両手での開閉アクションと、正方形ディスプレーのクセ
2）四眼ではなく二眼カメラ、折りたたみ機構ゆえのデリケートな防塵性能
🎬【3分で要約】モトローラ「razr fold」動画解説
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