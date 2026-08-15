今どきの折りたたみスマホは、実際に手にとってみると思った以上に薄いことに驚かされます。今回紹介するモトローラの「razr fold」は極限の最薄というわけではありませんが、日常使いには十分すぎる薄さ。なんと、あのiPhone 17 Pro Maxよりも軽いんです！

しかも、IIJmioの条件付きキャンペーンを上手く活用すれば約10万円引き、とお買い得な価格で手に入ります。もちろんrazr foldの魅力はそれだけではありません。次のページからオススメポイントを紹介します。

モトローラのrazr foldは、開くと約8.1型の超大画面、閉じると約6.6型の便利なアウトディスプレーになる最新の折りたたみスマホです。開いた状態の薄さはわずか4.55mmと非常にスリム。CPUは処理性能の高いSnapdragon 8 Gen 5を採用、長持ちする6000mAhの大容量バッテリーを備えています。

価格はモトローラのオンラインサイトで29万9800円ですが、IIJmioのキャンペーン利用で19万9800円に1万2000円相当の純正スタイラスペンが付属します。高性能ながら手が届きやすい価格で購入できるのが魅力です。