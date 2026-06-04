ココイチ、トッピング大量盛り！「マル得コンボ」これはアリ

カレーハウスCoCo壱番屋では、6月4日よりテイクアウト・宅配専用メニューの「マル得コンボ」をリニューアル発売します。

トッピングがたくさん

「マル得コンボ」がリニューアル

「マル得コンボ」は2025年12月に登場した、ココイチの人気トッピングを盛り合わせたお得なテイクアウト・宅配専用メニュー。

今回のリニューアルでは、単品での注文より10％以上お得になる2種類のセットを用意します。

プチエビフライとソーセージ、イカをセットにした「マル得コンボA」と、ロースカツとソーセージ、フライドポテトをセットにした「マル得コンボB」を対象に、いずれも各トッピングをボリュームたっぷりに詰め合わせ、複数人でシェアしやすい内容に刷新します。

▲ マル得コンボA

価格：カレーソース・2人前付き 2073円

トッピングのみ 1296円

内容：ハーフイカ（3セット）、ソーセージ（6本）、プチエビフライ（9個）、福神漬

▲マル得コンボB

価格：カレーソース・2人前付き 2073円

トッピングのみ 1296円

内容：ロースカツ（2枚）、ソーセージ（6本）、フライドポテト、福神漬

どちらのセットにも別料金でカレーソースを付けることができます。

複数人でシェアしやすい！

トッピングだけでなくカレーソースもセットにできるので、自宅で用意したライスと合わせればちょっと贅沢なカレーライスとして楽しむことができそうです。



とにかくボリューミーなのがスゴイ。お気に入りのトッピングをもりもり食べたい時に試してみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）