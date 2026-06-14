「銀だこ監修焼そば」が再発売　たこ焼なの？焼そばなの？

明星食品は、「築地銀だこ」監修のカップ焼そば「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」（272円）を、6月22日に全国で発売します。

あの「銀だこ監修焼そば」復活

2022年、2024年にも登場した「築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」が、好評につき再発売。

「築地銀だこ」の看板メニューである「ぜったいうまい‼ たこ焼」をイメージし、たこの旨みや、香ばしいたこ焼の生地をイメージした香りで特徴をつけた“甘濃い”ソースを使用。さらに、あげ玉入りふりかけで、"まるでたこ焼!?"と思わせる味わいを表現したとのことです。



ふりかけにはあげ玉のほか、たこ焼味パウダー、削り節、紅生姜、あおさなどを使用。具材にはキャベツ入りです。

パッケージは、「築地銀だこ」のロゴを大きく配置するとともに、店舗のロゴや看板に使用されている赤を背景色に採用。さらに「たこ焼」の写真を掲載することで「築地銀だこ」の世界観を前面に押し出したデザインに仕上げたといいます。

たこ焼なの？焼そばなの？

たこ焼きトッピングも楽しそう

商品は2022年、2024年に発売し、いずれも好評を集めたことから、このたび品質およびパッケージデザインはそのままに再発売されます。



過去に購入した方の中には、商品にたこ焼をトッピングするなど、店舗のたこ焼とあわせて楽しんだ方もいたそう……！

"まるでたこ焼!?"な味わい、今回こそ食べたい！

（※文中の価格はすべて税込）