「銀だこ監修焼そば」が再発売　たこ焼なの？焼そばなの？

明星食品は、「築地銀だこ」監修のカップ焼そば「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」（272円）を、6月22日に全国で発売します。
あの「銀だこ監修焼そば」復活
2022年、2024年にも登場した「築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」が、好評につき再発売。
「築地銀だこ」の看板メニューである「ぜったいうまい‼ たこ焼」をイメージし、たこの旨みや、香ばしいたこ焼の生地をイメージした香りで特徴をつけた“甘濃い”ソースを使用。さらに、あげ玉入りふりかけで、"まるでたこ焼!?"と思わせる味わいを表現したとのことです。
ふりかけにはあげ玉のほか、たこ焼味パウダー、削り節、紅生姜、あおさなどを使用。具材にはキャベツ入りです。
パッケージは、「築地銀だこ」のロゴを大きく配置するとともに、店舗のロゴや看板に使用されている赤を背景色に採用。さらに「たこ焼」の写真を掲載することで「築地銀だこ」の世界観を前面に押し出したデザインに仕上げたといいます。
たこ焼なの？焼そばなの？
たこ焼きトッピングも楽しそう
商品は2022年、2024年に発売し、いずれも好評を集めたことから、このたび品質およびパッケージデザインはそのままに再発売されます。
過去に購入した方の中には、商品にたこ焼をトッピングするなど、店舗のたこ焼とあわせて楽しんだ方もいたそう……！
"まるでたこ焼!?"な味わい、今回こそ食べたい！
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります