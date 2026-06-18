【今週末まで】牛角、40品以上の飲み放題が1188円！生ビールも対象でお得

牛角は、クーポン提示で会計金額から10％オフになる「父の日」キャンペーンを6月21日まで実施中です。

※以下、再掲載となります。

牛角は6月15日～21日の期間、「父の日」キャンペーンを実施します。

公式アプリのクーポン画面を提示することで、会計金額から10％割引が適用されます。単品注文と食べ放題コースのいずれにも対応しています。

■アルコール飲み放題（生ビール含む40品以上） 通常1738円→1188円

また、生ビールを含む40品以上のアルコール飲み放題が、通常1738円のところ、特別価格1188円となります。

いずれの特典も、公式アプリ内のクーポン画面をスタッフに提示することで利用できます。対象は牛角全店（沖縄県を除く）で、牛角食べ放題専門店および牛角焼肉食堂は対象外です。

■「父の日」キャンペーン詳細

実施期間：6月15日～21日

実施店舗：牛角全店（沖縄県を除く）

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂を除く

利用方法：牛角公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示

※父の日クーポンは6月15日に牛角公式アプリのクーポンページに反映されます

1週間限定でお得

会計から10％オフになるお得な企画が1週間限定で実施されます。食べ放題でも単品でも対象になるのがうれしいですね。

焼肉を囲みながら過ごす機会としても活用しやすいタイミングなので、この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。