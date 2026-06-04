500円でラーメン＋餃子も！ 幸楽苑、感謝の3日間

ラーメンチェーン幸楽苑は、6月20日・21日・22日の3日間「郡山ブラックフェア」を開催します。

3日間限定「郡山ブラックフェア」

日頃の利用への感謝を込めた期間限定企画として、幸楽苑の本社がある福島県にちなみ、福島・郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」とセットメニューの2品を、いずれもワンコイン価格で提供します。

▲郡山ブラック 500円

「郡山ブラック」は、福島県郡山市のご当地ラーメンで、濃口醤油やたまり醤油を使用した漆黒のスープが特徴です。見た目の濃さに対して、まろやかな味わいとされる醤油ラーメンです。

▲郡山ブラック素らーめん餃子セット 500円

郡山ブラックの素らーめんに餃子を組み合わせたセットメニューです。単品と同様にワンコイン価格で提供されます。

いずれの商品も幸楽苑の各店舗で取り扱いますが、浦安店と船橋市場通店は期間中リニューアル工事のため休業となります。

たった500円で郡山ブラック

「郡山ブラック」は文化庁が定める「100年フード」に認定されたご当地ラーメンです。真っ黒なスープはインパクトがありますが、見た目に反してまろやかな味わいが特徴だとか。

フェア期間は単品に加えて餃子セットもワンコイン価格となっており、普段とは違うご当地ラーメンを手に取りやすい機会になりそうです。このタイミングで足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。