スクウェア・エニックスは8月4日、同社が開発・運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」（FF14）について、Nintendo Switch 2 版のサービスを開始した。

サービス開始とともに多くのユーザーがNintendo Switch 2 という新ハードでエオルゼア（本作の舞台）に旅立っている。「思ったより快適」「Switch 2ええやん」といった声があるいっぽうで「ロード時間が長い」「めっちゃ待たされる」などの声も。

これに対し、公式が声明を発表。コンテンツ内で画面の暗転が明けるまでに時間を要する場合がある現象が確認されているとし、データロードが高速になるよう対応、最適化するため、現在プログラムの検証を行っているという。

問題への対応に動いていることが発表された形。ユーザーからは「対応が早い」「深夜の対応お疲れさまです」「これ不具合だったんか…」など、労いの声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac）

配信日：配信中（2021年12月7日）

価格：

通常版：6380円（ダウンロードのみ）

コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO：C（15歳以上対象）

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