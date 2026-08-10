ポケモンは8月10日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、新フィールド「シアンの砂浜EX」を実装した。

新フィールドでは、同日15時から実装される新ポケモン「ルチャブル」がピックアップされるほか、特別なポケモン・スイクンに出会いやすいなどの恩恵もある。

しかし、EXフィールドには通常のフィールドと違う特殊な効果が発生する。その効果がユーザーの予想を越え、さまざまな声が寄せられている現状だ。

多い声としては、「デバフ35％!?」「おてつだい時間がめっちゃ長くなる」「えー、シアンEX来ましたがフィールド移動します」「地獄の一週間が始まる」「デバフがきつすぎてわろた」などの悲鳴が寄せられている。

これは、ランダムで決まる「好きなきのみ」に合致すればポケモンのおてつだい能力が強化されるのに対し、不一致だとおてつだい能力が大幅にダウンするEXフィールド効果のこと。具体的にはタイプ不一致だと「おてつだい時間が35％長くなる」。

かつての「ワカクサ本島EX」実装時も、ユーザーからは阿鼻叫喚の声があがっていたが、もともと高難度モードということもあり順応していった。果たしてシアンEXはどう攻略すればいいのか。より幅広い育成が要求されることになりそうだ。

・EXモードについて

https://www.pokemonsleep.net/news/323932383136333030323233323334303439/

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

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