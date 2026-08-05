Switch 2をケーブル1本で表示できる14型モバイルゲーミングディスプレー、今なら1万6999円で買える

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VisionOwlの14型モバイルゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、VisionOwlの14型モバイルゲーミングディスプレー「Y-14QH」が販売中だ。参考価格は2万1999円だが、タイムセールにより23％オフの1万6999円で購入できる（8月5日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2をUSB Type-Cケーブルだけで画面出力できる14型モバイルゲーミングディスプレー。解像度は2.5K（2520×1680ドット）、リフレッシュレートは最大120Hz、液晶はIPSパネル、重量は約530gなど。

Switch 2をケーブル一本で画面出力できる

ユーザーレビューを見ると“コスパ良好／軽すぎる／USBで繋ぐだけの簡単接続”といった声が寄せられている。

本製品の魅力は、Nintendo Switch 2をドック不要で画面出力できることと、申し分なしのスペック。そのうえ仕事用としても使える汎用性の高さもポイントだ。現在は1万円台で購入できるため、ゲーム兼仕事用のモバイルディスプレーを探している人はチェックしてみては？