コナミデジタルエンタテインメントより8月7日に配信された新作スマホRPG「幻想水滸伝 STAR LEAP」（以下、幻水SP）が話題だ。

本作は108人以上の個性的なキャラクターが登場し、人々の想いや運命が交錯する重厚なストーリーを楽しめるRPG。じつに14年ぶりとなる完全新作で、ファンからは大きな期待が寄せられていた。

コンシューマーではなくスマホ向け（後日Steam版も配信予定）ということで不安の声もあったが、いざリリースすると好評の声が多数寄せられている。

ユーザーから「個人的にはすごく好き」「古き良きコンシューマーゲーとソシャゲの融合」「ボリュームがすごい！開始からぶっ続けでやってまだ終わらん」「オートで良い感じに戦ってくれるのお手軽で良き」「モブもがっつりしゃべるの凄い」など。

また、古参のファンからは「ちゃんと幻想水滸伝だコレ…！」「ただいまグレッグミンスター！」「ぼぼぼぼっちゃーーーん!!」「ファンサービスが多すぎる」「制作陣の愛を感じますねぇ」「このシーンを見れただけでプレイした甲斐があったというもの」など、大絶賛となっている。

今後は歴代の「幻想水滸伝」シリーズの過去作や「幻水SP」本編では描かれなかった物語が描かれる専用イベントも開催される。初回は解放軍のリーダーであるオデッサ・シルバーバーグを操作できる「解放軍の旗の下に」を予定。こちらも続報に期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル：幻想水滸伝 STAR LEAP

ジャンル：RPG

配信：KONAMI

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2026年8月7日）

PC（Steam）：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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