ゲームフリークは8月4日、新作アクションRPG「Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）」を発売した。

本作は、西暦4026年の世界崩壊後の日本が舞台。国には“穢れ”が蔓延り、あらゆる生物を腐蝕体へと変えていた。“穢れ人”として疎まれた主人公・エマと腐蝕体・クゥは、穢れの元凶である“輪廻の獣”を討伐するため、遥か西の地へ向かうことになる。

早速遊んだユーザーからは「ずっと楽しみにしてたんだ！」「発売おめでとうございます」「わんこ可愛い」「パリィ多めで気持ちいい」「最初のストーリーはとてもいい」「クゥと一緒にシャワー浴びれた！」「難易度そこまで高くなさそう」「ボス戦はハードにすると楽しいぞ！」など、楽しんでいる声が寄せられている。

日本向けのPS5パッケージ版はハピネットより販売。それ以外のPS5／Xbox Series X|S／PC（Steam）ダウンロード版については、Fictionsより販売中だ。Xboxユーザーならゲームパスにも対応しているのでオススメ。

ゲームフリークの社内制度「ギアプロジェクト」で選出されたことから開発が始まった本作。そのディレクターにして、「ポケットモンスター」シリーズではバトルプランナーやサウンドマネージャーを担当した古島康太氏へのインタビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：Beast of Reincarnation

ジャンル：アクションRPG

販売：ハピネット

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2026年8月4日）

価格：

パッケージ通常版：8980円

※PS5／XSX|S／PC（Steam）のダウンロード版はFictionsより配信。ダウンロード版のStandard Editionは7980円、デジタルデラックスエディションは8980円。Xbox Game Passに対応。

CERO：C（15才以上対象）

Beast of Reincarnation © 2026 GAME FREAK inc. All rights reserved. Published by Fictions, Inc.

Licensed to and Published in Japan and Asia by HAPPINET CORPORATION.

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