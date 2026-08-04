わんこがかわいい「ビースト・オブ・リンカネーション」本日発売 「ずっと楽しみにしてたんだ！」「パリィ多めで気持ちいい」
ゲームフリークは8月4日、新作アクションRPG「Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）」を発売した。
本作は、西暦4026年の世界崩壊後の日本が舞台。国には“穢れ”が蔓延り、あらゆる生物を腐蝕体へと変えていた。“穢れ人”として疎まれた主人公・エマと腐蝕体・クゥは、穢れの元凶である“輪廻の獣”を討伐するため、遥か西の地へ向かうことになる。
早速遊んだユーザーからは「ずっと楽しみにしてたんだ！」「発売おめでとうございます」「わんこ可愛い」「パリィ多めで気持ちいい」「最初のストーリーはとてもいい」「クゥと一緒にシャワー浴びれた！」「難易度そこまで高くなさそう」「ボス戦はハードにすると楽しいぞ！」など、楽しんでいる声が寄せられている。
日本向けのPS5パッケージ版はハピネットより販売。それ以外のPS5／Xbox Series X|S／PC（Steam）ダウンロード版については、Fictionsより販売中だ。Xboxユーザーならゲームパスにも対応しているのでオススメ。
ゲームフリークの社内制度「ギアプロジェクト」で選出されたことから開発が始まった本作。そのディレクターにして、「ポケットモンスター」シリーズではバトルプランナーやサウンドマネージャーを担当した古島康太氏へのインタビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてほしい。
●発売直前！ゲームフリークの完全新作A・RPG『Beast of Reincarnation』の魅力をメールインタビュー
https://ascii.jp/elem/000/004/421/4421007/
【ゲーム情報】
タイトル：Beast of Reincarnation
ジャンル：アクションRPG
販売：ハピネット
開発：ゲームフリーク
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2026年8月4日）
価格：
パッケージ通常版：8980円
※PS5／XSX|S／PC（Steam）のダウンロード版はFictionsより配信。ダウンロード版のStandard Editionは7980円、デジタルデラックスエディションは8980円。Xbox Game Passに対応。
CERO：C（15才以上対象）
Beast of Reincarnation © 2026 GAME FREAK inc. All rights reserved. Published by Fictions, Inc.
Licensed to and Published in Japan and Asia by HAPPINET CORPORATION.
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