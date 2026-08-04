日本一ソフトウェアは7月30日に発売した新作ゲーム「ほの暮しの庭」について、国内累計販売本数10万本を突破したと発表した。発売から4日目の記録となる。

※国内パッケージ版出荷本数とダウンロード版販売本数の合計

本作は、彼ヶ津村（かがつむら）という田舎で、畑を耕したり釣りをしたりしつつ住民と交流していくほのぼの生活シミュレーションゲーム。……に、ホラーゲーム「夜廻」要素が加わった作品だ。

実際に遊んだユーザーからは「10万本おめでとうございます！」「神ゲー、時間が溶けまくる」「めっちゃスローライフ満喫してます」「もっと売れていいタイトル」「品切れが出るほどの人気で嬉しい」など、祝福と喜びの声が寄せられている。

さらに、「生活シミュに足りなかったアクセントとしてホラーが抜群すぎる」「最高に面白いからシリーズ化してほしい！」「今後は従来のADVと生活シミュを交互に作っていただけると俺が喜びます！」など、早くもシリーズ化を望む声も。

まる1年間かけた異例のプロモーションでファンの期待を高め、「夜廻」シリーズファンだけでなく生活シミュ好きの新規ユーザー獲得にも成功した本作。「配信制限一切なし」というのもあり、配信者向けに需要が加速している状況だ。

どこまで勢いが伸びるのか、今後の展開にも注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月30日）

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：C（15歳以上対象）

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