毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第196回
『Train Valley 2』が88％オフなど、Steam鉄道フェスを開催中！
50％オフで『ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの』が500円！夏のお休みにじっくり遊べるゲームをピックアップ【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月22日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
カプコンの人気RPGシリーズ「ブレス オブ ファイア」の第4弾！
・タイトル：ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの
・割引率：50％
・価格：500円（2026年8月4日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4249150/__IV/
©CAPCOM
精神に迫る恐怖で夏の暑さを吹き飛ばそう！ シリーズでも屈指の人気を誇る「サイレントヒル」シリーズ第2弾
・タイトル：SILENT HILL 2
・割引率：60％
・価格：3432円（2026年7月26日まで）
・メーカー：KONAMI
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124490/SILENT_HILL_2/
© Konami Digital Entertainment
いよいよ正式サービス開始！ 「パル」と一緒に広大な世界を冒険するサバイバルクラフトゲーム
・タイトル：Palworld / パルワールド
・割引率：30％
・価格：2380円（2026年7月24日まで）
・メーカー：ポケットペア
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/
© Pocketpair, Inc.
大規模で複雑な鉄道ネットワークを構築しよう！ 非常に好評なトレイン・タイクーン・パズルゲーム
・タイトル：Train Valley 2
・割引率：88％
・価格：182円（2026年7月28日まで）
・メーカー：Flazm／META Publishing
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/602320/Train_Valley_2/
© Postmeta Games Limited, 2022. All rights reserved.
ユーザー評価が“非常に好評”な絨毯を洗ってお金を稼ぐクリーニングシミュレーションゲーム！
・タイトル：絨毯を洗うゲーム
・割引率：20％
・価格：560円（2026年7月27日まで）
・メーカー：daimaGAME
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4634560/_/
© daimaGAME
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