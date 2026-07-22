毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第196回

『Train Valley 2』が88％オフなど、Steam鉄道フェスを開催中！

50％オフで『ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの』が500円！夏のお休みにじっくり遊べるゲームをピックアップ【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月22日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

カプコンの人気RPGシリーズ「ブレス オブ ファイア」の第4弾！

タイトル：ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの
割引率：50％
価格：500円（2026年8月4日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/4249150/__IV/

©CAPCOM

精神に迫る恐怖で夏の暑さを吹き飛ばそう！　シリーズでも屈指の人気を誇る「サイレントヒル」シリーズ第2弾

タイトル：SILENT HILL 2
割引率：60％
価格：3432円（2026年7月26日まで）
メーカー：KONAMI
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2124490/SILENT_HILL_2/

© Konami Digital Entertainment

いよいよ正式サービス開始！　「パル」と一緒に広大な世界を冒険するサバイバルクラフトゲーム

タイトル：Palworld / パルワールド
割引率：30％
価格：2380円（2026年7月24日まで）
メーカー：ポケットペア
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

大規模で複雑な鉄道ネットワークを構築しよう！　非常に好評なトレイン・タイクーン・パズルゲーム

タイトル：Train Valley 2
割引率：88％
価格：182円（2026年7月28日まで）
メーカー：Flazm／META Publishing
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/602320/Train_Valley_2/

© Postmeta Games Limited, 2022. All rights reserved.

ユーザー評価が“非常に好評”な絨毯を洗ってお金を稼ぐクリーニングシミュレーションゲーム！

タイトル：絨毯を洗うゲーム
割引率：20％
価格：560円（2026年7月27日まで）
メーカー：daimaGAME
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/4634560/_/

© daimaGAME

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