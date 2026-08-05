任天堂「ファイアーエムブレム 万紫千紅」新情報公開 「公式のネタバレだー！！」と大騒ぎに
任天堂は8月4日、Nintnedo Switch 2 用ソフト「ファイアーエムブレム 万紫千紅」の詳しい情報を紹介する配信番組「ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct 2026.8.4」を配信した。
番組では、まず物語の主人公となる4人の戦士たちの概要が解禁された。それぞれの戦う理由と背景、戦闘での固有能力などを丁寧に紹介。なお、4人の主人公は切り替えながら並行して物語を進められるという。
システム面では、兵種のクラスチェンジや仲間たちとの支援会話、およびワールドマップやダンジョンでコマンド方式のバトルが存在するなど、注目情報が多数公開された。
ここまででもユーザーからは「情報量が多い…！」「すごく楽しそう」「セテス、セテスじゃねーか！」など、好意的あるいは過去作「ファイアーエムブレム 風花雪月」との繋がりを目ざとく見つける声が多数寄せられていた。
しかし番組終盤、4人の主人公たちが全員死亡する衝撃の展開になることが発表。そこで満を持して発表されたのが「この物語の真の主人公」の存在だ。
てっきり4人の戦士たちを主人公とする群像劇を描くと思っていたユーザーからは「真の主人公キター！」「公式のネタバレだぁぁ!!」「え、それ今言っちゃいます!?」「まさかの展開、アツいぜ」など大興奮。Xで「万紫千紅」など関連ワードがトレンド入りするほどに盛り上がっていた。ファンの期待を高めるという意味では大成功と言っていいだろう。
Nintnedo Switch 2 用ソフト「ファイアーエムブレム 万紫千紅」は、9月17日発売予定。直前となる9月15日にはインタビュー記事「開発者に訊きました」も公開されるという。発売まであと1ヵ月、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ファイアーエムブレム 万紫千紅
ジャンル：ロールプレイングシミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年9月17日予定
価格：
通常版：9980円（パッケージ版）／8980円（ダウンロード版）
Dagdan Collection：1万4980円（パッケージ版）／1万3980円（ダウンロード版）
※「Dagdan Collection」のダウンロード版はNintendo Store専売。また、同ストアでは特典のみ版も6000円で販売。
CERO：C（15才以上対象）
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