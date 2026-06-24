毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第192回
『The Witcher 3』や『Horizon Forbidden West』など、じっくり遊べるゲームに注目！
60％オフで『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』がお買い得！夏に向けて名作をゲットしておこう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（6月24日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
今年で25周年を迎えたシリーズでも屈指の人気を誇る『FFX』とその続編がこれ一本で楽しめる！
・タイトル：FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster
・割引率：60％
・価格：1385円（2026年6月26日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/359870/FINAL_FANTASY_XX2_HD_Remaster/
FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster © 2001-2004, 2013-2015, 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA.
Published by Square Enix Ltd. Developed by Square Enix Co., Ltd.
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
最新作の『4』も話題！ 全世界で人気のオープンワールドRPGをお得に遊ぼう！
・タイトル：『The Witcher 3: Wild Hunt』
・割引率：90％
・価格：558円（2026年6月26日まで）
・メーカー：CD PROJEKT RED
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/292030/The_Witcher_3_Wild_Hunt/
CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
拡張コンテンツ「焦熱の海辺」とすべてのボーナスコンテンツを含む壮大な『Horizon Forbidden West』を体験しよう！
・タイトル：Horizon Forbidden West Complete Edition
・割引率：50％
・価格：3795円（2026年6月26日まで）
・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2420110/Horizon_Forbidden_West_Complete_Edition/
©2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
EAの人気フットボールゲーム最新作！ ゲームでもサッカーで盛り上がろう
・タイトル：EA SPORTS FC™ 26
・割引率：80％
・価格：1960円（2026年6月26日まで）
・メーカー：エレクトロニック・アーツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3405690/EA_SPORTS_FC_26/
© 2025 Electronic Arts Inc.Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, the EA SPORTS FC logo, Frostbite, the Frostbite logo, Football Ultimate Team, and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc.
過去の後悔を抱えた仲間たちと、現実への帰宅を目指す学園ジュブナイルRPG！
・タイトル：カリギュラ２
・割引率：70％
・価格：1950円（2026年6月26日まで）
・メーカー：historia（フリュー）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1933740/2/
© FURYU Corporation. Licensed to and published by historia Inc.
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