毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第194回
『メタファー：リファンタジオ』や『地球防衛軍６』など、話題作＆注目作もお買い得！
90％オフで『ドラゴンボール ゼノバース2』が297円！まもなくサマーセールが終了するのでお買い逃しなく【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月8日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
ドラゴンボールの世界を楽しめる「ゼノバース」の第2弾！ ファイナルDLCも配信中
・タイトル：ドラゴンボール ゼノバース2
・割引率：90％
・価格：297円（2026年7月10日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/454650/_2/
©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
数々の賞を受賞した「ペルソナ」シリーズのアトラスが贈るファンタジーRPG
・タイトル：『メタファー：リファンタジオ』
・割引率：60％
・価格：3951円（2026年7月10日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2679460/_/
©ATLUS. ©SEGA.
絶望の未来を生きろ！ 「地球防衛軍」シリーズナンバリング最新作
・タイトル：地球防衛軍６
・割引率：56％
・価格：3951円（2026年7月10日まで）
・メーカー：ディースリー・パブリッシャー
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/6/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
「ドラクエ」のモンスターたちを仲間にして戦おう！ 『DQIV』のピサロを主人公にしたシリーズ第3弾
・タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅
・割引率：75％
・価格：1245円（2026年7月10日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2175540/3/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
日本産のローグライクRPGの代表作！ 「風来のシレン」シリーズナンバリング最新作
・タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録
・割引率：50％
・価格：2990円（2026年7月10日まで）
・メーカー：スパイク・チュンソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2178480/_6/
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
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