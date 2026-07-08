ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月8日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

ドラゴンボールの世界を楽しめる「ゼノバース」の第2弾！ ファイナルDLCも配信中

・タイトル：ドラゴンボール ゼノバース2

・割引率：90％

・価格：297円（2026年7月10日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/454650/_2/

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

数々の賞を受賞した「ペルソナ」シリーズのアトラスが贈るファンタジーRPG

・タイトル：『メタファー：リファンタジオ』

・割引率：60％

・価格：3951円（2026年7月10日まで）

・メーカー：セガ（アトラス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

絶望の未来を生きろ！ 「地球防衛軍」シリーズナンバリング最新作

・タイトル：地球防衛軍６

・割引率：56％

・価格：3951円（2026年7月10日まで）

・メーカー：ディースリー・パブリッシャー

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/6/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

「ドラクエ」のモンスターたちを仲間にして戦おう！ 『DQIV』のピサロを主人公にしたシリーズ第3弾

・タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅

・割引率：75％

・価格：1245円（2026年7月10日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2175540/3/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

日本産のローグライクRPGの代表作！ 「風来のシレン」シリーズナンバリング最新作

・タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録

・割引率：50％

・価格：2990円（2026年7月10日まで）

・メーカー：スパイク・チュンソフト

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2178480/_6/

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