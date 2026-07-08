毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第194回

『メタファー：リファンタジオ』や『地球防衛軍６』など、話題作＆注目作もお買い得！

90％オフで『ドラゴンボール ゼノバース2』が297円！まもなくサマーセールが終了するのでお買い逃しなく【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月8日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

ドラゴンボールの世界を楽しめる「ゼノバース」の第2弾！　ファイナルDLCも配信中

タイトル：ドラゴンボール ゼノバース2
割引率：90％
価格：297円（2026年7月10日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/454650/_2/

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.

数々の賞を受賞した「ペルソナ」シリーズのアトラスが贈るファンタジーRPG

タイトル：『メタファー：リファンタジオ』
割引率：60％
価格：3951円（2026年7月10日まで）
メーカー：セガ（アトラス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

絶望の未来を生きろ！　「地球防衛軍」シリーズナンバリング最新作

タイトル：地球防衛軍６
割引率：56％
価格：3951円（2026年7月10日まで）
メーカー：ディースリー・パブリッシャー
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2291060/6/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

「ドラクエ」のモンスターたちを仲間にして戦おう！　『DQIV』のピサロを主人公にしたシリーズ第3弾

タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ３　魔族の王子とエルフの旅
割引率：75％
価格：1245円（2026年7月10日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2175540/3/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO

日本産のローグライクRPGの代表作！　「風来のシレン」シリーズナンバリング最新作

タイトル：不思議のダンジョン　風来のシレン６　とぐろ島探検録
割引率：50％
価格：2990円（2026年7月10日まで）
メーカー：スパイク・チュンソフト
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2178480/_6/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

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