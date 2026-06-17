毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第191回

「バイオハザード」や「テイルズ オブ」シリーズなど、人気作をお得にゲット！

75％オフで『ロロナのアトリエ ～アーランドの錬金術士～ DX』がお買い得！名作の数々が絶賛セール中【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（6月17日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「ロロナ」からはじまる「アトリエ」の「アーランド」シリーズがお買い得！

タイトル：ロロナのアトリエ ～アーランドの錬金術士～ DX
割引率：75％
価格：1320円（2026年6月19日まで）
メーカー：コーエーテクモゲームス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/936160/__DX/

©2009-2018 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All Rights Reserved.

30周年を迎えた「テイルズ オブ」シリーズがセールを実施中！ シリーズ最新作の「アライズ」は60%オフ

タイトル：テイルズ オブ アライズ（Tales of ARISE）
割引率：60％
価格：2772円（2026年6月25日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_ARISE/

Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

名作「バイオハザード2」を現在の技術で甦らせた『RE：2』！ クレアとレオン、2人のラクーンシティからの脱出劇を見届けよう

タイトル：『バイオハザード RE:2』
割引率：80％
価格：798円（2026年6月19日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/883710/BIOHAZARD_RE2/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

今年で10周年を迎える最高の非対称マルチプレイホラーゲーム！ 追加DLCなどもお安く

タイトル：デッドバイデイライト
割引率：60％
価格：792円（2026年6月26日まで）
メーカー：Behaviour Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

本格アクションRPGとなった「FF」！ 強大な召喚獣の力を操る「ドミナント」たちが織り成す、重厚で壮大なファンタジーを楽しもう

タイトル：FINAL FANTASY XVI
割引率：60％
価格：3080円（2026年6月26日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2515020/FINAL_FANTASY_XVI/

© SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

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