毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第193回
『空の軌跡 the 1st』や『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』など、ユーザー評価の高いゲームもお買い得！
90％オフで『ゴーストワイヤー: トーキョー』が877円！お家で涼しく東京の危機に立ち向かおう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月1日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
東京を舞台に”超常”の元素を操る能力を駆使して、妖怪や亡霊たちと戦う！ 犬と触れあえるのも話題になったFPS
・タイトル：『ゴーストワイヤー: トーキョー（Ghostwire: Tokyo）』
・割引率：90％
・価格：877円（2026年7月10日まで）
・メーカー：ベセスダ・ソフトワークス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1475810/Ghostwire_Tokyo/
© 2021 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Ghostwire, Tango, Tango Gameworks, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
2027年には超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』が登場！
・タイトル：モンスターハンターワイルズ
・割引率：58％
・価格：3775円（2026年7月10日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/_/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
ユーザー評価も“非常に好評”！ 2024年に生誕20周年を迎えた「軌跡」シリーズの原点のフルリメイク作
・タイトル：空の軌跡 the 1st
・割引率：50％
・価格：4400円（2026年7月10日まで）
・メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテイメント（日本ファルコム）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3375780/_the_1st/
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
『ペルソナ3』を現行ハード向けにリメイク！ 追加シナリオ＆ダンジョンが楽しめる「エクスパンションパス」もお買い得
・タイトル：ペルソナ３ リロード
・割引率：65％
・価格：2687円（2026年7月10日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/3/
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
ユーザー評価が“圧倒的に好評”な『ロマサガ2』のリメイク作！ 数千年の時をかける壮大な物語を体験しよう
・タイトル：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
・割引率：50％
・価格：3410円（2026年7月10日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2455640/_2/
© SQUARE ENIX
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