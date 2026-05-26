【90％オフ】Steam版「フロストパンク」が340円 来年出るリメイク前に原作を遊んどこう
6月5日まで、Steamにて社会サバイバルゲーム「フロストパンク」が340円（90％オフ）セールを開催中。
周囲がすべて凍てついた世界で、人類最後の都市を導くのがプレイヤーだ。生命線となる暖をとるために資源を集め、人員を適切に配置して人類の繁栄を目指す。
特徴的なのが、指導者として“選択”する場面が多いこと。少数の犠牲をもって多を活かすか、大多数の住人に不便を強いるかといった“答えなき問い”を繰り返してゲームは進行する。
Steam評価は“非常に好評”。2027年には本作のリメイク「Frostpunk 1886」も発売を予定している。
リメイク版には完全新規コンテンツも含まれるため、既存ユーザーにも新鮮な体験を提供できるとしている。このセールで、原作を遊んでおいてはいかがだろうか。
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