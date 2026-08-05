Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第602回
重めの3Dゲームも快適！ ゲームに強いHeadwolfの8.8型タブレットがタイムセールで5万円切り
2026年08月05日 21時00分更新
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Headwolfの8.8型タブレットをチェック
Amazon.co.jpにて、Headwolfの8.8型タブレット「Headwolf Titan 1」が販売中だ。参考価格は5万9999円だが、タイムセールにより17％オフの4万9998円で購入できる（8月5日時点）。
本製品は、オクタコアのCPUアーキテクチャー「Dimensity 8300」を採用するタブレット。メモリーは24GB、ストレージは256GB、解像度は2.5K（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはAndroid 16、無線規格はWi-Fi 6E＋Bluetooth 5.4、重量は約325g、バッテリー容量は7200mAhなど。
重い3Dゲームも普段使いも快適
ユーザーレビューを見ると“持ち運びやすい重さとサイズ／画面は価格帯を考えると見やすく、動画視聴やゲームでも特に不満はない／AnTuTu160万点の実力はホンモノ”といった声が寄せられている。
ゲームプレイだけでなく、動画視聴や読書なども余裕でこなせるスペックが魅力の本製品。万能なタブレットを探している人にオススメできる。
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