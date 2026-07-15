毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第195回
『初音ミク Project DIVA MEGA39’s＋』など注目作が盛りだくさん！
85％オフで『Devil May Cry 5 プレイヤーバージルパック』が448円！まだまだ数々の名作がお買い得【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月15日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『DMC5』に第3の主人公・バージルが遊べるDLCを収めたお得なパック！
・タイトル：Devil May Cry 5 プレイヤーバージルパック
・割引率：85％
・価格：448円（2026年7月24日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/
©CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.
バーチャル・シンガー「初音ミク」出演のリズムゲーム！ 初音ミクの歴史を彩った178曲のリズムゲームを収録
・タイトル：初音ミク Project DIVA MEGA39’s＋
・割引率：60％
・価格：1716円（2026年7月21日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1761390/_Project_DIVA_MEGA39s/
©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and Project DIVA MEGA 39’s are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates. © Crypton Future Media, INC.
ハイスピードなアクションと、個性的なキャラクターたちとの壮大なストーリーが魅力の「ゴッドイーター」シリーズ第3弾！
・タイトル：GOD EATER 3
・割引率：90％
・価格：902円（2026年7月24日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/899440/GOD_EATER_3/
©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
家族からはぐれた野良猫となり、サイバーシティから脱出し故郷を目指そう
・タイトル：Stray
・割引率：50％
・価格：1750円（2026年7月24日まで）
・メーカー：Annapurna Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1332010/Stray/
© 2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.
「ウィザードリィ」の第一作目をフル3D化したリメイク作！
・タイトル：『ウィザードリィ シナリオ1 狂王の試練場（Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord）』
・割引率：65％
・価格：1393円（2026年7月21日まで）
・メーカー：Digital Eclipse／Atari
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2518960/Wizardry_Proving_Grounds_of_the_Mad_Overlord/
© 2024 Digital Eclipse Entertainment Partners, Co. WIZARDRY and the WIZARDRY logo are trademarks of Drecom Co., Ltd. in the U.S. and elsewhere. Digital Eclipse and the Digital Eclipse logo are trademarks of Digital Eclipse Entertainment Partners, Co. Proving Grounds of the Mad Overlord licensed by SirTech Entertainment Corp. All rights reserved.
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