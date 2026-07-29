毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第197回

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が60％オフなど、準新作タイトルもお買い得に！

15％オフで『めっちゃカメレオン』が671円！話題＆人気のゲームをお買い得にゲットするチャンス【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月29日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

話題のインディーゲームがお買い得！　『8番出口』とのコラボレーションなど、ゲーム内容も日々進化

タイトル：めっちゃカメレオン
割引率：15％
価格：671円（2026年8月3日まで）
メーカー：lemorion_1224
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/4704690/_/

© lemorion_1224

映画が絶賛上映中の「スパイダーマン」も大活躍！　マーベルとカプコンのコラボ格闘ゲーム

タイトル：アルティメット マーベル vs. カプコン 3（Ultimate Marvel vs. Capcom 3）
割引率：80％
価格：498円（2026年8月4日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/357190/ULTIMATE_MARVEL_VS_CAPCOM_3/

© 2017 MARVEL
©MOTO KIKAKU. ©CAPCOM CO., LTD. 2011, 2016, ©CAPCOM U.S.A., INC. 2011, 2016 ALL RIGHTS RESERVED.

名作『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』を原作の魅力はそのままにリメイク！　「猿蛇合戦」も収録

タイトル：『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』
割引率：60％
価格：3432円（2026年8月9日まで）
メーカー：KONAMI
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/

©Konami Digital Entertainment
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

「DEAD OR ALIVE Xtreme」シリーズ初の本格恋愛ゲーム！　常夏のヴィーナス諸島で6人の女の子たちとドキドキの体験を味わおう

タイトル：Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -
割引率：60％
価格：2992円（2026年8月11日まで）
メーカー：コーエーテクモゲームス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3155730/Venus_Vacation_PRISM__DEAD_OR_ALIVE_Xtreme/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

ゲームクリエイター五十嵐孝司氏とインティ・クリエイツによる、レトロスタイルな2D探索アクション！

タイトル：ブラッドステインド カーズ・オブ・ザ・ムーン（Bloodstained: Curse of the Moon）
割引率：50％
価格：490円（2026年8月7日まで）
メーカー：インティ・クリエイツ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/838310/Bloodstained_Curse_of_the_Moon/

©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.

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