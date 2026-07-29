毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第197回
『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が60％オフなど、準新作タイトルもお買い得に！
15％オフで『めっちゃカメレオン』が671円！話題＆人気のゲームをお買い得にゲットするチャンス【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月29日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
話題のインディーゲームがお買い得！ 『8番出口』とのコラボレーションなど、ゲーム内容も日々進化
・タイトル：めっちゃカメレオン
・割引率：15％
・価格：671円（2026年8月3日まで）
・メーカー：lemorion_1224
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4704690/_/
© lemorion_1224
映画が絶賛上映中の「スパイダーマン」も大活躍！ マーベルとカプコンのコラボ格闘ゲーム
・タイトル：アルティメット マーベル vs. カプコン 3（Ultimate Marvel vs. Capcom 3）
・割引率：80％
・価格：498円（2026年8月4日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/357190/ULTIMATE_MARVEL_VS_CAPCOM_3/
© 2017 MARVEL
©MOTO KIKAKU. ©CAPCOM CO., LTD. 2011, 2016, ©CAPCOM U.S.A., INC. 2011, 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
名作『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』を原作の魅力はそのままにリメイク！ 「猿蛇合戦」も収録
・タイトル：『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』
・割引率：60％
・価格：3432円（2026年8月9日まで）
・メーカー：KONAMI
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/
©Konami Digital Entertainment
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
「DEAD OR ALIVE Xtreme」シリーズ初の本格恋愛ゲーム！ 常夏のヴィーナス諸島で6人の女の子たちとドキドキの体験を味わおう
・タイトル：Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -
・割引率：60％
・価格：2992円（2026年8月11日まで）
・メーカー：コーエーテクモゲームス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3155730/Venus_Vacation_PRISM__DEAD_OR_ALIVE_Xtreme/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
ゲームクリエイター五十嵐孝司氏とインティ・クリエイツによる、レトロスタイルな2D探索アクション！
・タイトル：ブラッドステインド カーズ・オブ・ザ・ムーン（Bloodstained: Curse of the Moon）
・割引率：50％
・価格：490円（2026年8月7日まで）
・メーカー：インティ・クリエイツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/838310/Bloodstained_Curse_of_the_Moon/
©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.
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