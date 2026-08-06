エレクトロニック・アーツが展開する「Apex Legends」のコラボカフェ「ネッシーカフェ」が、またまた開催されます。

これまで何度もネッシーカフェの取材に行ってきましたが、今回は今までとは少し違いました。会場には完全個室（プライベートルーム）やeスポーツに特化した高品質なゲーミング空間を運営する株式会社ディスクシティエンタテインメント（DiCE／AIM）の店舗を活用。ゲームをプレイしながらコラボメニューを楽しめるカフェとなっているのが特徴です。

なお、会場は全国4都市（東京・大阪・札幌・仙台）の計6店舗で実施。加えて、東京では池袋のDiCE、AIM、インフォレンズ店舗を巡るスタンプラリーも開催します。

今回も、コラボメニューとしてフードとドリンクを用意。コラボフード注文ごとに、カフェ限定のオリジナルランチョンマットをランダムで1枚（全9種）、コラボドリンク注文ごとに、限定のオリジナルコースターをランダムで1枚（全35種）をプレゼントします。

カフェのメニューと特典は、「SPLIT1」と「SPLIT2」で入れ替わる予定です。SPLIT1は8月6日から8月31日まで、SPLIT2は9月1日から9月30日まで。

そして今回も、カフェ限定グッズを用意。描き下ろしアートを使用したTシャツ、フェイスタオル、トートバッグ、ダイカットステッカー（3種×2セット）、アクリルキーホルダーを販売予定です。物販コーナーで3300円購入ごとに、ランダムでオリジナルクリアカードももらえます（全14種）。

スタンプラリーは、ネットカフェ＆カラオケ DiCE 池袋店でコラボカフェを使用すると、専用のスタンプ台紙がもらえます。その台紙を持って、eSPORTS CAFE AIM 池袋本店、INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店を巡って指定条件を満たすとスタンプが押してもらえます。3つのスタンプが揃ったら、限定特典のオリジナルクリアカードがランダムで1枚（全7種）もらえます。

加えて、INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店公式Xアカウント（@igs_ikebukuro）とINFOLENS GEEK SHOP公式Xアカウント（@INFOLENSGEEK）を両方フォローし、画面を提示するとオリジナルクリアカードがさらに1枚追加でもらえます。

今回のネッシーカフェでは、Apex Legendsを遊びながら、コラボメニューが楽しめます。友達とApex Legendsを遊ぶついでに、コラボメニューや物販購入を堪能してみてはいかがでしょうか。