会場は全国4都市（東京・大阪・札幌・仙台）の計6店舗で実施

「ネッシーカフェ」今回はネカフェで開催、Apex Legendsやダーツをしながらコラボメニューが楽しめる！

文●八尋 編集●ASCII

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今回のネッシーカフェはネットカフェDiCEやeスポーツカフェAIMで実施します

　エレクトロニック・アーツが展開する「Apex Legends」のコラボカフェ「ネッシーカフェ」が、またまた開催されます。

　これまで何度もネッシーカフェの取材に行ってきましたが、今回は今までとは少し違いました。会場には完全個室（プライベートルーム）やeスポーツに特化した高品質なゲーミング空間を運営する株式会社ディスクシティエンタテインメント（DiCE／AIM）の店舗を活用。ゲームをプレイしながらコラボメニューを楽しめるカフェとなっているのが特徴です。

ネットカフェ＆カラオケ DiCE 池袋店では、コラボルームを用意しています

2人でApex Legendsをプレイ可能です

ディスプレーもコラボ仕様の壁紙に

マウスコンピューターのG-Tuneのゲーミングパソコンが設置してありました

ゲーミングデバイスも使えるみたいです

ゲームをしながらコラボメニューが楽しめます

ネットカフェ＆カラオケ DiCE 池袋店では、ダーツをしながらでもコラボメニューが注文可能とのことです

通路にもコラボパネルが設置してありました

こちらは4階入り口

　なお、会場は全国4都市（東京・大阪・札幌・仙台）の計6店舗で実施。加えて、東京では池袋のDiCE、AIM、インフォレンズ店舗を巡るスタンプラリーも開催します。

　今回も、コラボメニューとしてフードとドリンクを用意。コラボフード注文ごとに、カフェ限定のオリジナルランチョンマットをランダムで1枚（全9種）、コラボドリンク注文ごとに、限定のオリジナルコースターをランダムで1枚（全35種）をプレゼントします。

コラボメニューとしてフードとドリンクを用意

メニュー

コラボフード

特典のランチョンマット

コラボドリンク

コラボドリンクの特典のコースターと、物販特典のオリジナルクリアカード

　カフェのメニューと特典は、「SPLIT1」と「SPLIT2」で入れ替わる予定です。SPLIT1は8月6日から8月31日まで、SPLIT2は9月1日から9月30日まで。

　そして今回も、カフェ限定グッズを用意。描き下ろしアートを使用したTシャツ、フェイスタオル、トートバッグ、ダイカットステッカー（3種×2セット）、アクリルキーホルダーを販売予定です。物販コーナーで3300円購入ごとに、ランダムでオリジナルクリアカードももらえます（全14種）。

Tシャツ

フェイスタオル

トートバッグ

ダイカットステッカー

アクリルキーホルダー

新しいアクスタも登場

　スタンプラリーは、ネットカフェ＆カラオケ DiCE 池袋店でコラボカフェを使用すると、専用のスタンプ台紙がもらえます。その台紙を持って、eSPORTS CAFE AIM 池袋本店、INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店を巡って指定条件を満たすとスタンプが押してもらえます。3つのスタンプが揃ったら、限定特典のオリジナルクリアカードがランダムで1枚（全7種）もらえます。

eSPORTS CAFE AIM 池袋本店もネッシーカフェ仕様に

今回、ネットカフェ＆カラオケ DiCE 池袋店では物販販売はありませんが、eSPORTS CAFE AIM 池袋本店では販売しています

限定販売だったALGSとBEAMSのコラボパーカーも販売されていました

　加えて、INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店公式Xアカウント（@igs_ikebukuro）とINFOLENS GEEK SHOP公式Xアカウント（@INFOLENSGEEK）を両方フォローし、画面を提示するとオリジナルクリアカードがさらに1枚追加でもらえます。

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店には巨大ネッシーがいました

スパローの等身大パネルも

　今回のネッシーカフェでは、Apex Legendsを遊びながら、コラボメニューが楽しめます。友達とApex Legendsを遊ぶついでに、コラボメニューや物販購入を堪能してみてはいかがでしょうか。

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