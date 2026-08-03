日本一ソフトウェアは新作の生活シミュレーションゲーム「ほの暮しの庭」を7月30日に発売。8月3日現在で、ユーザー評価は“非常に好評”となっている。

本作は、彼ヶ津村（かがつむら）という田舎で、畑を耕したり釣りをしたりしつつ住民と交流していくほのぼの生活シミュレーションゲーム。……に、ホラーゲーム「夜廻」要素が加わった作品だ。

「夜の十一時以降は外に出てはいけない」という村の掟を破り、夜の村へ繰り出すとそこには多数の怪異が待ち受けている。そんな怪異とも密接なご近所づきあいをしながら、村の真実へと迫っていくのがおもしろい。

ただ、公式からはいくつか進行不能になる不具合が報告されている。内容は以下の通り。

【不具合1】イベント「牛お化け」クリア後、家畜小屋が無いと進行不能になる

【不具合2】1年目/春5日のチュートリアルで畑を柵で囲っていると進行不能になる

【不具合3】1年目春/7日の18時45分～19時の間に寝ると強制イベントが発生しない

【不具合4】祭日（祭り、品評会）の深夜に、特定の場所で朝を迎えると進行不能になる

これらの不具合に対しユーザーからは「村の掟がどんどん増えていく…！」「これもう怪異だろ」「お化けより不具合が怖い」「めっちゃピンポイントだな…」など、恐れる声が寄せられている。

上記の不具合については、今後のアップデートパッチ1.04にて修正予定。それぞれ回避方法は案内されているので、注意してプレイしつつ村の生活を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月30日）

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：C（15歳以上対象）

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