あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第167回
NECパーソナルコンピュータ「LAVIE NEXTREME」
軽い・薄い・丈夫、さらにロングバッテリー！仕事で使えるノートPCの完成形「LAVIE NEXTREME」
2026年06月24日 17時00分更新
カフェや出張先、移動中の車内など、オフィス外でパソコンを開く機会が増えた現代。ノートPCを選ぶ上で、軽さや薄さはもちろん大切ですが、それ以上に「バッテリーがどこまで持つか」が死活問題になります。
どれだけ軽量でも、数時間で充電が切れてしまったり、重いACアダプターを持ち歩く羽目になっては本末転倒ですもんね。
今回ご紹介するNECパーソナルコンピュータの「LAVIE NEXTREME」は、まさにそんなモバイルワーカーのために生まれた一台。驚くほどのロングバッテリーを誇り、外出先でも充電器を気にせずタスクに集中できます。
まさに現代のビジネスパーソンに必要な実用性と信頼性を兼ね備えた最新モバイルPCの魅力に迫ります。
本製品は、ビジネスプロフェッショナルの機動力を支えるために開発された13.3型モバイルノートPCです。日常の持ち運びを苦にしない厚さ17.9 Hmmで約994gの軽量ボディでありながら、74Whの大容量バッテリーを搭載し、長時間駆動を両立している点が最大の特徴です。
プロセッサーにはAI処理に特化したインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258Vを採用。資料作成からWeb会議まで、あらゆる業務をスマートにこなせる高い完成度を誇る注目の2026年夏モデルです。
【目次】この記事で書かれていること：
LAVIE NEXTREMEを購入する3つのメリット
1）充電器は家に置いていける？1kg未満で実現した驚異のスタミナ
2）移動中も安心！過酷な環境に耐える強靭なカーボン天板
3）AIが仕事をサポート！WEB会議もスマートにこなす最新のビジネス機能
購入時に確認したい2つのポイント
1）プロセッサーの刷新とAI時代のパフォーマンス
2）画面サイズが13.3インチへ
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第166回
デジカメGoProは終わらない！久々の新製品に感激
-
第165回
デジタルこの変態！キーをメカニカルとアナログにスイッチ付け替え可能、1台2役の欲張りキーボード
-
第164回
スマホ「かんたんスマホ」なんとリモートで使い方が教えられる、操作がわからない両親にぴったり！
-
第163回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりこれ！2万円台で10日間充電不要な大人気シリーズ最新作が今年も出たぞ！
-
第162回
AV俺ならテレビよりコレ！ 照明、プロジェクター、高音質スピーカーが一体化した「Alladin X3」
-
第161回
sponsoredはじめてのNASならこれだ！ 大容量・安全な「自分だけのクラウド」を実現できる製品が期間限定セール中
-
第160回
デジカメこのコンデジはちゃんと「撮影」したい人にぴったり、センサーとレンズに自信ありのLUMIX DC-L10
-
第159回
ウェアラブルMetaだがまともなスマート眼鏡 普通に買いなレイバンのサングラス型
-
第158回
AVさすがの技術力！ 強力ノイキャン搭載のファーウェイ製イヤホンのハイエンド機
-
第157回
PC超個性派ノートパソコン発見！1kg切りな上に、ワコムの液タブ機能入りかよ
- この連載の一覧へ