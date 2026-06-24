カフェや出張先、移動中の車内など、オフィス外でパソコンを開く機会が増えた現代。ノートPCを選ぶ上で、軽さや薄さはもちろん大切ですが、それ以上に「バッテリーがどこまで持つか」が死活問題になります。



どれだけ軽量でも、数時間で充電が切れてしまったり、重いACアダプターを持ち歩く羽目になっては本末転倒ですもんね。

今回ご紹介するNECパーソナルコンピュータの「LAVIE NEXTREME」は、まさにそんなモバイルワーカーのために生まれた一台。驚くほどのロングバッテリーを誇り、外出先でも充電器を気にせずタスクに集中できます。



まさに現代のビジネスパーソンに必要な実用性と信頼性を兼ね備えた最新モバイルPCの魅力に迫ります。

本製品は、ビジネスプロフェッショナルの機動力を支えるために開発された13.3型モバイルノートPCです。日常の持ち運びを苦にしない厚さ17.9 Hmmで約994gの軽量ボディでありながら、74Whの大容量バッテリーを搭載し、長時間駆動を両立している点が最大の特徴です。



プロセッサーにはAI処理に特化したインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258Vを採用。資料作成からWeb会議まで、あらゆる業務をスマートにこなせる高い完成度を誇る注目の2026年夏モデルです。