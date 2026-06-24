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NECパーソナルコンピュータ「LAVIE NEXTREME」

軽い・薄い・丈夫、さらにロングバッテリー！仕事で使えるノートPCの完成形「LAVIE NEXTREME」

2026年06月24日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　カフェや出張先、移動中の車内など、オフィス外でパソコンを開く機会が増えた現代。ノートPCを選ぶ上で、軽さや薄さはもちろん大切ですが、それ以上に「バッテリーがどこまで持つか」が死活問題になります。

　どれだけ軽量でも、数時間で充電が切れてしまったり、重いACアダプターを持ち歩く羽目になっては本末転倒ですもんね。

　今回ご紹介するNECパーソナルコンピュータの「LAVIE NEXTREME」は、まさにそんなモバイルワーカーのために生まれた一台。驚くほどのロングバッテリーを誇り、外出先でも充電器を気にせずタスクに集中できます。

　まさに現代のビジネスパーソンに必要な実用性と信頼性を兼ね備えた最新モバイルPCの魅力に迫ります。

次ページ：圧倒的スタミナと機動力を両立。ビジネスの「最適解」を深掘り

　本製品は、ビジネスプロフェッショナルの機動力を支えるために開発された13.3型モバイルノートPCです。日常の持ち運びを苦にしない厚さ17.9 Hmmで約994gの軽量ボディでありながら、74Whの大容量バッテリーを搭載し、長時間駆動を両立している点が最大の特徴です。

　プロセッサーにはAI処理に特化したインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258Vを採用。資料作成からWeb会議まで、あらゆる業務をスマートにこなせる高い完成度を誇る注目の2026年夏モデルです。

【目次】この記事で書かれていること：

LAVIE NEXTREMEのメリットと注意点

LAVIE NEXTREMEを購入する3つのメリット
1）充電器は家に置いていける？1kg未満で実現した驚異のスタミナ
2）移動中も安心！過酷な環境に耐える強靭なカーボン天板
3）AIが仕事をサポート！WEB会議もスマートにこなす最新のビジネス機能

購入時に確認したい2つのポイント
1）プロセッサーの刷新とAI時代のパフォーマンス
2）画面サイズが13.3インチへ

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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