あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第175回
日本HP「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」
【99万円で買えるフェラーリ】世界限定4999台！ HP＆フェラーリのノートPCはガジェット界の跳ね馬だった
2026年07月02日 17時00分更新
99万円……ノートPCの価格としては、ちょっと信じられない数字です。私も最初は「いくらフェラーリコラボでも高すぎない？」と疑っていました。
でも、実物を目の当たりにした瞬間、そんな野暮な考えは吹き飛びました。なぜならこれは、単なる便利な道具ではなく、デスクに置ける「本物のフェラーリ」だったからです。
何言ってんのって思うかもしれません？ でも、ガジェット好きなら、いや、かっこいいモノに心惹かれるすべての人なら、この「ロッソ・マグマ」に染められたボディを見ただけで胸が熱くなるはず。
流れるような美しいフォルムと、圧倒的なオーラ。スペックやコスパなんて言葉で語るのがもったいないくらい、ただそこにあるだけで所有欲を刺激してきます。
日本HPが発表した「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」は、フェラーリと共同開発したコレクター心をくすぐるノートパソコンです。
世界で4999台という超がつく激レアモデル。最新AIプロセッサーを搭載しつつ、価格は驚愕の99万円。ロマンと狂気が入り交じる、ガジェット好きも車好きも必見の代物となっています。
【目次】この記事で書かれていること：
HP Ferrari AI PCをおすすめする3つのポイントと購入時の注意点
おすすめする3つのポイント
1）底面スケルトンに大興奮！ミッドシップを思わせる「魅せる」構造
2）バケモノ級性能！3KタンデムOLEDで何をやっても快適すぎる
3）シリアルナンバー入り！「ロッソ・マグマ」を愛でる喜び
購入時に確認したいポイント
1）コスパで語る製品ではない
2）「最新でなくなる」というPCの宿命はある
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