99万円……ノートPCの価格としては、ちょっと信じられない数字です。私も最初は「いくらフェラーリコラボでも高すぎない？」と疑っていました。

でも、実物を目の当たりにした瞬間、そんな野暮な考えは吹き飛びました。なぜならこれは、単なる便利な道具ではなく、デスクに置ける「本物のフェラーリ」だったからです。

何言ってんのって思うかもしれません？ でも、ガジェット好きなら、いや、かっこいいモノに心惹かれるすべての人なら、この「ロッソ・マグマ」に染められたボディを見ただけで胸が熱くなるはず。

流れるような美しいフォルムと、圧倒的なオーラ。スペックやコスパなんて言葉で語るのがもったいないくらい、ただそこにあるだけで所有欲を刺激してきます。

日本HPが発表した「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」は、フェラーリと共同開発したコレクター心をくすぐるノートパソコンです。



世界で4999台という超がつく激レアモデル。最新AIプロセッサーを搭載しつつ、価格は驚愕の99万円。ロマンと狂気が入り交じる、ガジェット好きも車好きも必見の代物となっています。