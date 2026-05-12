エビが2尾！ モスの匠味「海老エビフライ」バーガー、ぷりサク感やばそう

モスバーガーは、「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」と「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」を5月20日より発売します。

モス、初夏の“海老バーガー”2種

初夏の季節に合わせて海老を使用したバーガー2商品が登場。「アボカド海老カツバーガー」は期間限定で、プレミアムな「モスの匠味」として登場する「海老エビフライバーガー」は数量限定です。

▲「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」

590円（期間限定）

海老のむき身をふんだんに使用した海老カツに、トマトとダイス状のアボカドを合わせたバーガーです。

海老カツは、海老のむき身がゴロゴロ入った仕立てで、ぷりぷり食感と海老の風味をしっかり楽しめるのが特徴。そこに、国産バジルを使用したバジルマヨソースを合わせ、爽やかな味わいに仕上げたといいます。

クリーミーなアボカドと、サクッと揚げた海老カツの組み合わせもポイント。初夏を意識した彩り豊かなバーガーとうたいます。

販売は7月中旬までを予定。

▲「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」

780円（数量限定）

こちらは、グリーンリーフとキャベツの上に、昨年よりサイズアップした大ぶりの海老フライを2本トッピング。

エビフライには、甘みが強くぷりっとした食感が特徴のバナメイエビを使用しています。また、粗さの異なる2種類のパン粉を使用することで、サクッとした歯ごたえに仕上げたとのこと。

味付けは、カツソースとたっぷりのタルタルソースを合わせた王道スタイル。タルタルソースには、たまねぎや卵に加え、魚介と相性が良いハーブ「ディル」を加え、爽やかな香りをきかせたといいます。

今年は、店舗で手切りした“くし切りレモン”を添えて提供。途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースにさっぱり感を加え、味の変化も楽しめるそうです。

なお、タルタルソースには、はちみつ入りのソースを使用しています。

「海老エビフライバーガー」が進化！ナベコ的必食！

エビを使用したバーガーは、暑い日にも食べたくなりますね。ナベコもエビは大好き！

「海老エビフライバーガー」は昨年も登場したバーガーですが、今年は「モスの匠味」としてバージョンアップ！輪切りレモンもついてより豪華になりました。モスのメニューって注文してから作ってくれるので、エビフライも揚げたてのサクサク食感が楽しめるはず！

少しお高いですが、期間中に食べたいと狙っています！



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※記事中の価格は税込み